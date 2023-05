FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.05.2023 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 190 (220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 168 (175) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS THE GYM GROUP PRICE TARGET TO 180 (220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 408 (386) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 270 (170) PENCE - JEFFERIES RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 980 (950) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 2040 (2510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 215 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 860 (780) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/CITIGROUP CUTS MARKS & SPENCER TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 170 (175) PENCE - RPT/RBC STARTS ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS WITH 'SECTOR PERFORM' - 285 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken