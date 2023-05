Unterföhring (ots) -Episches Staffelfinale: Erstmals in der Geschichte von "Joko & Klaas gegen ProSieben" tritt jetzt ein ganzes Studio gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an. Herr ProSieben schickt 777 Mitarbeiter:innen des Senders am Dienstag um 20:15 Uhr in "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" in die Arena, um für die rote Sieben zu siegen.Was ist anders in der Spezial-Ausgabe? Mit jeder gewonnenen Spielrunde können Joko & Klaas die Anzahl ihrer 777 Gegner:innen minimieren, um im Finale gegen möglichst wenige Mitarbeiter:innen des Teams ProSieben erfolgreich bestehen zu können. Triumphieren die beiden im Finale, erspielen sie sich 15 Minuten Sendezeit am Mittwoch zur Prime Time. Ist das Team ProSieben erfolgreich, verordnet es Joko & Klaas einen Dienst ganz nach ihren Wünschen. Steven Gätjen führt als Zeremonienmeister durch den Wettkampf.Mit Marktanteilen bis zu 20,2 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen (Folge vom 25. April 2023) feiert die aktuelle Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" neue Rekordwerte."Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" - Dienstag, 23. Mai 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 18.05.2023 (endgültig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5512294