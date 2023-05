CTS EVENTIM aktie lebt - und wie. Zu Corona-Zeiten totgesagt, zeigt man nun, dass man in der "Ruhezeit" seine Hausaufgaben gemacht hat. Günstige Zukaufsgelegenheiten genutzt, um sich nach der Krise gestärkt aufstellen zu können. Dabei halfen natürlich die staatlichen Corona-Hilfen. Und die gesunde Bilanzstruktur "vor Corona". Nachdem 2022 mit einem Konzernumsatz von 1,926 Mrd EUR um 372 % über dem noch corona-geprägten 2021er Umsätzen lag, geht es nun in 2023 nahtlos weiter. Denn während die Rekordumsätze in 2022 bereits mit 33% über dem bisherigen besten Jahr der Firmengeschichte - 2029 - lagen, ...

