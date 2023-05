MOGAS Industries, Inc. (MOGAS) feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einer Festveranstaltung am Donnerstag, den 18. Mai 2023. Das Unternehmen wurde offiziell am 17. Mai 1973 um 8:20 Uhr p.m. gegründet.

Matt Mogas (left) and Louis Mogas (right) pose next to a large MOGAS ball valve (Photo: Business Wire)

MOGAS hat sich weltweit einen Namen als führender Hersteller von Schwerlasttechnologien für extremste industrielle Anwendungen in den Bereichen Energie, Bergbau, Raffinerie, Petrochemie/Chemie, Öl und Gas sowie Spezialanwendungen gemacht. Zu den wichtigsten Geschäftsbereichen des Unternehmens zählen Schwerlastventile, Systeme und Consulting (Module), Oberflächentechnologien (Beschichtungen), Service und Zuverlässigkeit.

Louis Mogas gründete Mogas Machine Works 1973 mit 16 Angestellten, die auf einer Produktionsfläche von 19.000 Quadratfuß auf ein paar Acres arbeiteten. Heute beschäftigt das in Privatbesitz befindliche Unternehmen MOGAS Industries über 325 Mitarbeiter in sechs Ländern. Der Hauptsitz in Houston bietet inzwischen eine Produktionskapazität von 100.000 Quadratfuß auf einer Fläche von 15 Acres. Der Ausbau des Firmengeländes mit Büros der Klasse A, einer hochmodernen Beschichtungsanlage, einem 3 Acre großen bewaldeten Park und zahlreichen Modernisierungen der Anlagen ist nicht nur ein Beleg für den Erfolg von MOGAS als bedeutender Hersteller, sondern auch dafür, dass das Unternehmen seiner ursprünglichen Geschäftsphilosophie treu geblieben ist, bei der Menschen wichtiger sind als Profit.

Ein bedeutender Teil des Umsatzes von MOGAS entfällt auf den internationalen Markt, weshalb das Unternehmen über Vertriebs- und Servicezentren in China, Australien, Kanada, Südamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Europa und Indien verfügt. MOGAS hat Vertreter und Techniker in mehr als 40 Ländern und ist bekannt für die enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden, um die immer größer werdenden Herausforderungen bei anspruchsvollen Anwendungen zu meistern.

Anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums bemerkt der CEO und COO von MOGAS, Matt Mogas: "Ich fühle mich unglaublich gesegnet, dass ich in den letzten 33 Jahren mit so vielen großartigen Mitarbeitern, Vertretern und Kunden zusammenarbeiten durfte. Sie hatten einen großen Einfluss auf MOGAS Industries und auf mich persönlich. Ich fühle mich geehrt, als Nachfolger großartiger Männer zu arbeiten, die vor mir bei MOGAS waren, insbesondere Sam Furman, Tommy Bright, Cary Lorenz und natürlich mein Vater, Louis Mogas, der große Architekt, Meister und Schöpfer unserer Kultur, unserer Überzeugungen und unserer Vision."

Das Engagement für die Gemeinschaft ist tief in der Kultur von MOGAS verwurzelt. Das Unternehmen unterstützt viele wohltätige Zwecke mit beachtlichen finanziellen Mitteln und fördert mit großem Enthusiasmus das starke ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeiter. Zu den wohltätigen Spenden gehören Organisationen wie: Ronald McDonald House, MS150, Camp for All, The Periwinkle Foundation und Unternehmenspartnerschaften mit örtlichen Grund- und Mittelschulen. Das Unternehmen unterstützt außerdem private Initiativen, die dem Gemeinwohl dienen und sich auf die Lebensqualität konzentrieren.

Die gesamte MOGAS-Organisation ist stolz auf diesen bedeutsamen Erfolg.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie MOGAS Industries bitte unter 281.449.0291 oder per E-Mail: marketing@mogas.com

Über MOGAS Industries, Inc.

MOGAS Industries Inc. ist das führende Unternehmen für Schwerlasttechnologien und steht für weltweit renommierte Dienstleistungen und die besten anwendungsspezifischen Produkte für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Energie, Bergbau, Öl und Gas, Raffinerie, Chemie/Petrochemie und Spezialindustrien.

Contacts:

MOGAS Industries, Inc.

Rajan Luthra, VP Sales, Marketing and Technology

rluthra@mogas.com