DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In der Schweiz, in Österreich, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen bleiben die Börsen zu Christi Himmelfahrt geschlossen.

FREITAG: In Dänemark bleibt die Börse geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:20 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.182,25 +0,3% +7,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.678,75 +0,3% +22,8% Euro-Stoxx-50 4.378,06 +1,3% +15,4% Stoxx-50 4.061,59 +0,7% +11,2% DAX 16.224,68 +1,7% +16,5% FTSE 7.765,08 +0,5% +3,6% CAC 7.469,70 +0,9% +15,4% Nikkei-225 30.573,93 +1,6% +17,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,49 -0,80

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,80 72,83 -0,0% -0,03 -9,2% Brent/ICE 76,71 76,96 -0,3% -0,25 -9,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 30,64 31,95 -4,1% -1,31 -59,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.975,84 1.982,00 -0,3% -6,16 +8,3% Silber (Spot) 23,54 23,75 -0,9% -0,21 -1,8% Platin (Spot) 1.073,28 1.073,48 -0,0% -0,20 +0,5% Kupfer-Future 3,72 3,75 -0,7% -0,03 -2,6%

Die Ölpreise geben nur leicht nach und können damit die deutlichen Vortagesaufschläge weitghend halten. Am Vortag hatten der aufgekommene Optimismus auf ein Ende des Schuldenstreits die Preise angetrieben.

AUSBLICK AKTIEN USA

Hoffnungen auf eine rechtzeitige Beilegung des Streits um die Schuldenobergrenze der USA dürfte die Aktienkurse am Donnerstag noch ein Stückchen weiter nach oben tragen, allerdings mit weniger Schwung als am Mittwoch. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an. Am Mittwoch waren die Kurse deutlich nach oben gelaufen, nachdem sowohl US-Präsident Joe Biden als auch der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy versöhnlichere Töne angeschlagen hatten. Anleger setzten darauf, dass ein Zahlungsausfall der USA, der bei einer Nicht-Einigung schon Anfang Juni drohen könnte, abgewendet wird. Gleichwohl dürfte das Thema auch den Handel am Donnerstag beherrschen und könnte die Konjunkturdaten des Tages etwas in den Hintergrund drängen. Unter den Einzelwerten geben Cisco vorbörslich um 4,1 Prozent nach. Der Netzwerkausrüster hat zwar überraschend starke Zahlen vorgelegt und die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht, allerdings enttäuschte die Entwicklung des Auftragseingangs. Dagegen machen Take-Two Interactive Software einen Sprung um 13,7 Prozent. Der Anbieter von Videospielen hat zwar durchwachsene Zahlen vorgelegt, punktet aber mit einer starken Spiele-Pipeline.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 250.000 zuvor: 264.000 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: -20,0 zuvor: -31,3 16:00 Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Der DAX handelt in greifbarer Nähe zu seinem Allzeithoch bei 16.290 Zählern. Die Anleger haben neue Hoffnung auf ein baldiges Ende im Streit um die Schuldenobergrenze der USA geschöpft. Damit würde ein Zahlungsausfall der USA vermieden, der seit Tagen für Kaufzurückhaltung bei den Investoren sorgte. Schwung kam in den DAX mit dem Sprung über die runde Marke von 16.000 Punkten. An dieser Marke gibt es am Terminmarkt ein gutes Interesse, so dass von dieser Seite vor dem kleinen Verfall am morgigen Freitag Kauforders in einen ausgedünnten Markt kommen. Ansonsten ist die Nachrichtenlage überschaubar. Für die Aktie von VW geht es um 2,8 Prozent nach oben. Positiv wird an der Börse gewertet, dass der Automobilkonzern in der Kernmarke durch mehr Effizienz und Synergien eine nachhaltige Umsatzrendite von 6,5 Prozent anstrebt. Ansonsten ist Zahltag im DAX, eine ganze Reihe von Unternehmen werden ex Dividende gehandelt. Gut kommt die Ertragsentwicklung beim Ticketing- und Veranstaltungskonzern CTS Eventim an. Für die Aktie geht es bei guten Umsätzen um 3,8 Prozent nach oben. Aston Martin haussieren mit Aufschlägen von 14 Prozent. Hier beflügelt die Nachricht, dass Geely Automobile Holdings rund 234 Millionen Pfund investieren wird, um drittgrößter Aktionär zu werden. Burberry (+6,8%) profitiert - wie auch die Wettbewerber unter den Luxusgüterherstellern - von der zum Jahresbeginn anziehenden Nachfrage aus China. Während der Umsatz organisch wie erwartet um 5 Prozent zulegte, übertrafen EBIT und Gewinn je Aktie den Konsens um 2 Prozent. BT geben um 7,8 Prozent nach. Die Zahlen für das abgelaufenen Geschäftsjahr kommen nicht gut an. Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorjahr leicht. Der Vorsteuergewinn lag deutlicher unter der Erwartung. Bis Ende 2030 sollen rund 40 Prozent der Belegschaft abgebaut werden.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 7:55 Uhr Mi, 17:35 % YTD EUR/USD 1,0812 -0,3% 1,0830 1,0829 +1,0% EUR/JPY 149,03 -0,1% 148,90 148,87 +6,2% EUR/CHF 0,9739 -0,0% 0,9743 0,9735 -1,6% EUR/GBP 0,8696 +0,2% 0,8686 0,8676 -1,7% USD/JPY 137,85 +0,2% 137,52 137,49 +5,1% GBP/USD 1,2432 -0,5% 1,2467 1,2481 +2,8% USD/CNH (Offshore) 7,0474 +0,6% 7,0319 7,0087 +1,7% Bitcoin BTC/USD 27.360,03 -0,0% 27.254,62 26.797,97 +64,8%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar erneut etwas fester, gestützt von etwas nachlassenden Sorgen um die Schuldenobergrenze in den USA. Der Dollar-Index legt um 0,2 Prozent zu. Der Dollar steige weiter, da Äußerungen von US-Politikern den Optimismus erhöhten, dass eine Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze erzielt werden könne, was die Risikobereitschaft steigere und im Gegenzug die Wetten auf künftige Zinssenkungen in den USA reduziere, so MUFG-Analyst Derek Halpenny.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Positive Vorgaben der US-Börsen verhalfen den Börsen zu Kursgewinnen. In Tokio wurde der Nikkei-Index von Aktien des Chipsektors angeführt. Advantest rückten um 8,0 Prozent und Tokyo Electron um 5,5 Prozent vor. Die Aktie von Sony gewann 6,4 Prozent. Der Elektronik- und Unterhaltungskonzern könnte seine Finanzsparte an die Börse bringen. In ein bis zwei Jahren könnte es so weit sein, teilte der Konzern mit. Zudem kündigte Sony einen Aktienrückkauf von bis zu 200 Milliarden Yen (rund 1,4 Milliarden Euro) an. Die japanischen Exporte sind derweil im April weniger stark gestiegen als von Ökonomen prognostiziert. Die Daten belasteten jedoch nicht. Die Börse in Hongkong wurde auch von Technologiewerten gestützt. Alibaba stiegen im Vorfeld von Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr um 2,9 Prozent. Auf dem chinesischen Festland stützten neben den US-Vorgaben auch Spekulationen auf weitere geldpolitische Lockerungen der chinesischen Zentralbank. In Südkorea verzeichnete der Kospi den vierten Anstieg in Folge. Die Börse in Sydney wurde ebenfalls von den US-Vorgaben gestützt. Xero rückten 8,9 Prozent vor, nachdem das Technologie-Unternehmen gute Ergebnisse für das Gesamtjahr und einen positiven Ausblick vorgelegt hat.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen nach dem leichten Anstieg vom Vortag am Donnerstag deutlich zurück. Vor allem bei den Finanzwerten engen sich die Spreads teils massiv ein. Beim Blick auf die Staatsanleihen zeigt sich, dass die Kreditausfallversicherungen auf US-Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg niedriger notieren. Hier schürten jüngste Nachrichten die Hoffnung auf eine baldige Beilegung des US-Schuldenstreits. Unter anderem sagte US-Präsident Joe Biden, dass die Gespräche über die Schuldenobergrenze mit den Republikanern produktiv gewesen seien und ein Zahlungsausfall wahrscheinlich vermieden werden könne. Dies sorgte für eine steigende Risikobereitschaft an den Märkten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BANK

Die Frankfurter Bank hat sich im Prozess um Transaktionen mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu einer Vergleichszahlung bereit erklärt. Wie Anwälte der Kläger berichten, ist die Bank zur Beilegung einer Sammelklage zu einer Zahlung von 75 Millionen US-Dollar bereit. Dem Frankfurter Geldhaus wird vorgeworfen, den Sexhandelsring des mittlerweile verstorbenen Hedgefonds-Managers unterstützt zu haben. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, hat die Bank im Rahmen des Vergleichs kein Fehlverhalten eingeräumt.

CTS

Der Ticketing- und Veranstaltungskonzern hat im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis deutlich gesteigert und auch das Vor-Corona-Niveau übertroffen. "CTS Eventim setzt das zurückliegende Rekordjahr bereits im ersten Jahresviertel 2023 erfolgreich fort", sagte CEO Klaus-Peter Schulenberg laut Mitteilung. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten um 163 Prozent auf 366,2 Millionen Euro. Das normalisierte Konzern-EBITDA stieg auf 76,0 Millionen von 23,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

BT

Der Telekomkonzern hat nach einem Gewinnrückgang im Geschäftsjahr 2022/23 drastische Pläne zum Abbau von Jobs angekündigt. Im Zweitraum 2028 bis 2030 sollen bis zu 42 Prozent der internen und externen Angestellten abgebaut werden, teilte BT Group mit. Damit würde die Anzahl aller Angestellten auf 75.000 bis 90.000 sinken von 130.000 Mitarbeitern derzeit. BT-Chef Philip Jansen erklärte, dass das Unternehmen bis zum Ende des Jahrzehnts in der Lage sein werde, sich auf eine kleinere Belegschaft und eine deutlich reduzierte Kostenbasis zu verlassen. Die Arbeitsweise solle digitalisiert und die Strukrur vereinfacht werden.

BURBERRY

Die Luxus-Modemarke hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 auch dank einer Erholung in China mehr verdient. Zudem äußerte sich das Unternehmen zuversichtlich, die in Aussicht gestellten Ziele für 2023/24 zu erreichen. Der britische Konzern verzeichnete in den zwölf Monaten bis zum 1. April einen Vorsteuergewinn von 634 Millionen Pfund. Im Jahr zuvor hatte Burberry 511 Millionen Pfund vor Steuern verdient. Der bereinigte Betriebsgewinn kletterte den weiteren Angaben zufolge um 21 Prozent auf 634 Millionen Pfund. Analysten haben in einem vom Unternehmen verbreiteten Konsens nur mit 621 Millionen Pfund gerechnet.

NATIONAL GRID

National Grid hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 den Vorsteuergewinn gesteigert und die Prognose bis zum Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Der britische Betreiber von Stromübertragungsnetzen teilte mit, dass der Gewinn vor Steuern in den zwölf Monaten bis zum 31. März auf 3,59 (Vorjahr 3,44) Milliarden Pfund Sterling gestiegen ist. Der Betriebsgewinn kletterte auf 4,88 Milliarden von 4,37 Milliarden Pfund, so das Unternehmen.

EASYJET

Die Billigfluggesellschaft hat im ersten Geschäftshalbjahr dank eines Umsatzsprungs den Verlust deutlich verringert und sich optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf geäußert. Wie die Billigfluggesellschaft mitteilte, kletterte der Umsatz in den sechs Monaten per Ende März um 80 Prozent auf 2,69 Milliarden britische Pfund. Den Verlust vor Steuern reduzierte Easyjet auf 415 Millionen von 557 Millionen Pfund im Vorjahreszeitraum. Die Fluggesellschaft profitierte eigenen Angaben zufolge von höheren Preisen sowie einer besseren Kapazität.

META

Der Facebook-Eigentümer muss im Datenschutzstreit mit einer Rekordstrafe der Europäischen Union rechnen. Die Geldstrafe werde wahrscheinlich die bisher höchte Geldbuße von 746 Millionen Euro für Amazon in den Schatten stellen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Meta sei einer gerichtlichen Warnung zum Schutz der Verbraucherdaten vor US-Sicherheitsdiensten nicht nachgekommen.

AMAZON

Die Cloud-Computing-Sparte des US-Konzern swill in den kommenden Jahren eine hohe Milliardensumme für den Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur in Indien ausgeben. Bis 2023 sollen umgerechnet knapp 13 Milliarden US-Dollar investiert werden, kündigte Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Computing-Sparte des Tech-Giganten mit Sitz in Seattle, an. Dadurch würden jährlich etwa 131.700 Vollzeitarbeitsplätze in der indischen Lieferkette für Rechenzentren entstehen.

SONY

Der Elektronik- und Unterhaltungskonzern könnte seine Finanzsparte an die Börse bringen. In ein bis zwei Jahren könnte es so weit sein, teilte der japanische Konzern mit. Nach der möglichen Abspaltung wolle Sony mit einem Anteil von weniger als 20 Prozent an der Sparte beteiligt bleiben. Das dann möglicherweise abgespaltene Unternehmen solle weiterhin die Marke Sony nutzen.

GEELY

Der chinesische Autokonzern erhöht sein Engagement bei der britischen Luxusautomarke Aston Martin. Wie Aston Martin Lagonda Global Holdings mitteilte, investiert Geely rund 234 Millionen Pfund und wird damit drittgrößter Anteilseigner. Geely Automobile Holdings kaufe rund 42 Millionen Aktien zum Preis von je 335 Pence. Im Endeffekt steige die Beteiligung von Geely an Aston Martin dadurch auf rund 17 Prozent. Größter Anteilseigner an Aston Martin ist Yew Tree Consortium mit 21 Prozent gefolgt von Public Investment Fund mit rund 18 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2023 07:23 ET (11:23 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.