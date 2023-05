DO & CO hat per 17. Mai 2023 nun Wandlungserklärungen im Nennbetrag von 39,8 Mio. Euro erhalten. Die Erklärungen beziehen sich auf die im Jahr 2021 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 100 Mio. Euro. Der Wandlungspreis liegt bei 80,63 Euro, die Aktie notiert mittlerweile bei mehr als 116,0 Euro (Kurs am 18. Mai, vormittagsi). Die eingelangten Wandlungsabsichten sind noch nicht zur Gänze abgewickelt.DO&CO ( Akt. Indikation: 116,20 /116,60, 1,75%) Die Analysten der Baader Bank stufen die Verbund-Aktie nach Bekanntgabe der Q1-Zahlen mit Buy und Kursziel 111,0 Euro ein. "Die geringeren Mengen werden durch höhere Großhandelsmarktpreise mehr als ausgeglichen", kommentieren die Analysten die Zahlen.Verbund ( Akt ....

Den vollständigen Artikel lesen ...