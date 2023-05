Hamburg (ots) -Technics beweist erneut sein Know-how in der Entwicklung von hochwertigen Audioprodukten und präsentiert mit den EAH-AZ80 und den EAH-AZ60M2 eine neue Generation der True Wireless Kopfhörer. Die Flaggschiffe zeichnen sich durch ihre hervorragende Klangqualität und ihren exzellenten Tragekomfort aus. Ob beim Sport, Pendeln oder in Meetings - der EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 sind die optimalen Begleiter im hektischen Alltag. Die True Wireless Kopfhörer bieten zuverlässige Mikrofone, optimale Unterdrückung der Umgebungsgeräusche sowie schweißresistenten und effektiven Klang für alle Lebensbereiche.Mit den neuen Modellen EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 können Sie eine tadellose Klangqualität genießen und Ihren persönlichen Stil zum Ausdruck bringen. Bei der Entwicklung der neuen In-Ear-Kopfhörer hat Technics seine Erfahrung als legendäre Audiomarke genutzt, um die Klangqualität zu optimieren und sich auf jeden Aspekt des Klangs zu konzentrieren - Treiber, akustische Struktur, mechanische Struktur und digitale Signalverarbeitung - damit Sie jedes Detail hören können.Die intelligenten Funktionen der neuen Modelle bieten klare Anrufe durch die fortschrittliche JustMyVoice-Technologie, branchenführende Geräuschunterdrückung, lange Akkulaufzeit, Mehrpunktverbindung mit bis zu drei Geräten und kabelloses Laden. Die EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 sind in ein elegantes und ergonomisches Design eingebettet, damit die In-Ear-Kopfhörer den ganzen Tag über bequem getragen werden können, und verfügen über sieben verschiedene Größen.Ganztags-Komfort-DesignDie EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 sind ständige Begleiter während eines arbeitsreichen Tages und wurden im Vergleich zu früheren Generationen verbessert, damit sie bei jeder Aktivität bequem an ihrem Platz bleiben. Die hochwertigen EAH-AZ80 verfügen über ein speziell geformtes Gehäuse, das sich an die Ohrmuschel anpasst und so für eine bessere Stabilität sorgt, ohne den Druck, der bei herkömmlichen Ohrhörern entsteht. Die EAH-AZ60M2 verfügen über ein All-Day-Comfort-Fit-Design-Gehäuse mit einer erweiterten Kontaktfläche, die für mehr Komfort und Sicherheit sorgt. Die Silikon-Ohrpassstücke von Technics kombinieren Materialien unterschiedlicher Härte für eine hervorragende Passform, hochwertigen Klang und hervorragende Isolierung. Sie können aus sieben verschiedenen Ohrstückgrößen von XXS bis XL wählen, um die beste Passform für den besten Klang zu finden.Deutlich besserer Klang. Jetzt kabellosDank der Hi-Fi-Sound-Engineering-Philosophie und des technischen Know-hows, das Technics in seiner 55-jährigen Geschichte kultiviert hat, sind die kabellosen Kopfhörer von Technics die erste Wahl für alle, die bei jedem Klangerlebnis höchste Qualität verlangen.Das Aushängeschild EAH-AZ80 ist mit einer neuen 10-mm-Aluminiummembran mit freiem Rand ausgestattet, die für die beste Klangqualität sorgt, die Technics jemals mit seinen kabellosen In-Ear-Kopfhörern erreicht hat, indem sie den Hoch- und Tieftonbereich erweitert und gleichzeitig unerwünschte Resonanzen und Verzerrungen reduziert. Das einzigartige Design der Akustikboxen EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 beherbergt eine akustische Kontrollkammer zur Optimierung des Luftstroms für natürlich klingende Stimmen und andere Mitten: einen kraftvollen Bass und einen Harmonizer zur Glättung der Höhen, um einen dynamischen Klang mit weniger Verzerrungen zu erzeugen. Das Ergebnis ist ein satter, mitreißender und weitläufiger Klang mit weichen und detaillierten Höhen, der es Ihnen ermöglicht, jedes Detail zu hören.Darüber hinaus unterstützen die EAH-AZ80 und die EAH-AZ60M2 High-Resolution Audio Quality mit Bluetooth® und LDAC-Technologie1, die einen breiten dynamischen Klangbereich mit schneller Reaktion und hoher Auflösung bietet.Immersive Geräuschunterdrückung auf branchenführendem NiveauDie Modelle EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 sind mit der Technics-eigenen Dual Hybrid Noise Cancelling-Technologie ausgestattet, die eine branchenweit führende Leistung bietet, wenn Sie in Musik oder Meetings eintauchen möchten2. Die Kombination eines digitalen Softwarefilters und eines Feedforward-Mikrofons unterdrückt Geräusche von außerhalb der In-Ear-Kopfhörer, während ein Feedback-Mikrofon in Verbindung mit einem analogen Hardware-Filter Geräusche im Inneren der In-Ear-Kopfhörer unterdrückt. Diese Kombination ermöglicht die Anpassung der Geräuschunterdrückung an die Umgebung, ob zu Hause oder unterwegs, und die latenzfreie Verarbeitung sorgt dafür, dass Sie keinen Ton verpassen.Die Stärke der Geräuschunterdrückung kann von Person zu Person stark variieren. Probieren Sie daher die verschiedenen Größen der mitgelieferten Ohrstücke aus, um die perfekte Passform zu finden, und verwenden Sie dann die Technics Audio Connect App, um den Effekt für Ihre Ohren fein einzustellen.Mehrpunktverbindung mit jetzt bis zu drei Geräten gleichzeitigVerbindung ist der Schlüssel für alle, die sich unterwegs einwählen und Meetings, Anrufe und Musik über mehrere Geräte hinweg verwalten. Die EAH-AZ80 und die EAH-AZ60M2 unterstützen jetzt Mehrpunktverbindungen mit bis zu drei Bluetooth®-Geräten gleichzeitig, sodass Sie nahtlos zwischen den Quellen wechseln können.JustMyVoiceTM-TechnologieSowohl die EAH-AZ80 als auch die EAH-AZ60M2 sind mit der JustMyVoiceTM -Technologie ausgestattet, die die einzigartige Signalverarbeitung von Technics nutzt, um Ihr Sprachsignal zu analysieren und Umgebungsgeräusche zu unterdrücken, damit Ihre Stimme klar erfasst wird. Die Stimmerkennungsmikrofone nehmen Ihre Stimme beim Sprechen auf, während zwei MEMS-Mikrofone Ihre Stimme aktiv isolieren und Umgebungsgeräusche mit der Beamforming-Technologie unterdrücken - für ein klares Gespräch, selbst in lauten Umgebungen oder bei der Arbeit von zu Hause aus. Insgesamt acht Mikrofone - vier an jedem Ohr - spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung komfortabler, natürlicher Telefongespräche.Die JustMyVoiceTM-Technologie in den neuen kabellosen Modellen wurde weiterentwickelt, um eine verbesserte Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen in jeder Umgebung zu ermöglichen, beispielsweise an einem windigen Tag oder bei einem Online-Meeting in einem lauten Café. Das Stimmerkennungssignal und die adaptive Störgeräuschunterdrückung - die sich automatisch an den Geräuschpegel anpasst - ermöglichen eine klarere Sprachübertragung in windigen oder lauten Umgebungen und vermeiden eine "gedämpfte" Sprache.Ein-Knopf-BedienungDie Modelle EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 können frei bedient werden, wenn nur der linke oder rechte Ohrhörer verwendet wird. In der Technics Audio Connect App können Sie die Aktionen Berühren und Halten, einfaches, doppeltes und dreifaches Antippen (z. B. Lautstärke hoch/runter, vorwärts/rückwärts springen, Umgebungs- oder Geräuschunterdrückungsmodus ein/aus) frei einstellen. Sie können sogar dem einen oder dem anderen In-Ear-Kopfhörer bestimmte Aktionen zuweisen. Die Möglichkeit, die Ohrstöpsel so einzustellen, wie Sie es wünschen, verbessert die Personalisierungsmöglichkeiten erheblich, insbesondere wenn Sie nur einen einzigen Ohrstöpsel verwenden möchten.Umgebungsgeräusch-ModiDie EAH-AZ80 und die EAH-AZ60M2 sind außerdem mit einzigartigen Umgebungsgeräuschmodi ausgestattet, die entweder auf den Modus "Natürliche Umgebung" oder "Aufmerksamkeit" eingestellt werden können. Im Modus "Natürliche Umgebung" werden alle Umgebungsgeräusche erfasst, so dass Sie Musik hören oder telefonieren können, während Sie auf Ihre Umgebung achten. Der Aufmerksamkeitsmodus fängt Geräusche im Frequenzbereich der menschlichen Stimme ein und stellt sicher, dass Sie menschliche Stimmen in der Nähe hören können, wie z. B. Durchsagen am Flughafen oder die Stimme eines Familienmitglieds zu Hause, während andere, unerwünschte Außengeräusche reduziert werden. Außerdem können Sie mit der Technics Audio Connect App über eine innovative Schieberegleroberfläche genau einstellen, wie viel externe Geräusche Sie in beiden Modi hören möchten.Lange AkkulaufzeitDie Modelle EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 verfügen über eine äußerst lange Akkulaufzeit. Sie bieten 7,5 Stunden Musikwiedergabe ohne Geräuschunterdrückung (25 Stunden mit der Ladestation), sieben Stunden Musikwiedergabe mit aktiver Geräuschunterdrückung (24 Stunden mit der Ladestation) und vier Stunden Gesprächszeit mit aktiver Geräuschunterdrückung und JustMyVoiceTM (13,5 Stunden mit der Ladestation). Ausgestattet mit einem Tragesensor, der die Wiedergabe unterbricht, wenn die In-Ear-Kopfhörer aus dem Ohr genommen werden, und sie automatisch fortsetzt, wenn sie wieder eingesetzt werden, verhindert dieser Sensor auch eine versehentliche Wiedergabe und unerwarteten Stromverbrauch.Intelligente Funktionen: Qi-Laden, Anpassung per App, Wasserdichtigkeit (IPX4)Mit der neu hinzugefügten Qi Wireless Charge-Unterstützung für die EAH-AZ80 und die EAH-AZ60M2 beginnt der Ladevorgang einfach durch Auflegen der Ladestation auf ein drahtloses Ladegerät.Die Technics Audio Connect App für Smartphones erleichtert die Konfiguration und Steuerung der kabellosen Kopfhörer EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 und bietet Kompatibilität3 mit dem Sprachassistenten sowie die Möglichkeit, die Einstellungen für die Geräuschunterdrückung und den Klangmodus anzupassen. Neu in der App sind eine Funktion zum Prüfen des Akkus, ein Super-Bass-Equalizer und die Möglichkeit, zwischen Sprach- und Soundeffekt-Anleitung umzuschalten.Die neuen True Wireless In-Ear-Kopfhörer von Technics können Sie praktisch überall hin mitnehmen. Sowohl die EAH-AZ80 als auch die EAH-AZ60M2 sind wasserdicht nach IPX4-Standard und können Spritzwasser aus allen Richtungen unbeschadet überstehen. Beide Modelle verfügen außerdem über eine integrierte Alexa-Funktion.Das Premium-Flaggschiff EAH-AZ80 ist ab Ende Mai in tiefem, reinem Schwarz und Silber erhältlich, jeweils mit einer eleganten, drehbaren Touchsensor-Oberfläche für ein besseres Benutzererlebnis. Die Halterung verfügt über ein hochwertiges Aluminium-Finish und ein eingraviertes Technics-Logo. Die kompakte und leichte, abgerundete Form passt bequem in Ihre Hand. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 299,- EUR.Die EAH-AZ60M2 sind ab Ende Mai in den Farben Schwarz, Silber und Mitternachtsblau erhältlich. Die sehr kompakte und tragbare Halterung ist hochwertig verarbeitet und verfügt über ein eingraviertes Technics-Logo für ein erstklassiges Gefühl. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 229,- EUR.Über den folgenden Link können Sie sich das digitale Technics Launch Event anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=twB3nceT2rs1 Bei einer Verbindung über Bluetooth® unterstützt LDAC bis zu 96 kHz/24 Bit.2 Ab dem 31. März 2023; nach einer Untersuchung der Panasonic Corporation; gemessen nach JEITA-konformen Richtlinien auf dem Markt der True Wireless Style Noise Cancelling-Kopfhörer.3 Kompatibel mit Smartphones und Tablets, die mit Android 6.0 oder höher ausgestattet sind und Google Play unterstützen, oder mit einem iPhone®, iPad® und iPod Touch®, die mit iOS12 oder höher ausgestattet sind.Über Technics: Unter dem Markennamen Technics entwickelt und vertreibt die im japanischen Osaka ansässige Panasonic Corporation bereits seit 1965 hochwertige Audio- und HiFi-Produkte. Angetrieben von ständigem Streben nach Innovation und dem hohen eigenen Qualitätsanspruch im Audiosektor wurden seitdem zahllose HiFi-Komponenten entwickelt, von denen viele sogar einen regelrechten Kultstatus unter HiFi-Liebhabern erreicht haben.Diese und weitere Technics Pressemitteilungen sowie druckfähiges Bildmaterial können Sie unter http://www.technics.com/de/news/herunterladen.Weitere Informationen zu Technics gibt es außerdem im Internet unter www.technics.com, auf www.facebook.com/technics.global, auf Twitter via @technics sowie unter https://www.youtube.com/TechnicsOfficial.Weitere Informationen:Panasonic Deutschlandeine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comPressekontakt:Michael LangbehnEuropean Manager PROffice Address: Winsbergring 15, D-22525 Hamburg (Germany)Phone: +49 (0) 40 85 49 2285Fax: +49 (0) 40 85 49 2153e-mail: Michael.Langbehn@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14151/5512332