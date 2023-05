Birmingham, England (ots/PRNewswire) -Am 12. Mai fanden die Vapouround Global Awards, bekannt als die "Oscars der globalen Vape-Industrie", in Birmingham, Großbritannien, statt. Die Auszeichnungen "Branchenführer", "Best Tank MTL", "Best Mod", "Bestes Getränk" und "Bestes Shisha-Aroma" gingen nach einem strengen Bewertungsverfahren in Anerkennung seines Fachwissens und seiner Innovationsfähigkeit an GEEKVAPE.Die "Vapouround Annual Awards", die 2015 vom renommierten Fachmagazin Vapouround ins Leben gerufen wurden, ist die prestigeträchtigste und vertrauenswürdigste Auswahl- und Anerkennungsveranstaltung in der Vaping-Branche. In diesem Jahr nahmen etwa 650 Vape-Unternehmen teil.GEEKVAPE gewann in diesem Jahr den Preis "Branchenführer". Das ist ein Beweis für seine Stärke, der sowohl das hochwertige Design des Produkts als auch die maßgebliche Anerkennung der dahinterliegenden Forschungs- und Entwicklungsstärke repräsentiert, zusätzlich zur hohen Anerkennung der Position von GEEKVAPE als Branchenführer bei Vaping-Geräten."Es ist eine Ehre, von hochrangigen Persönlichkeiten der Branche anerkannt zu werden", erklärte Allen Yang CEO von GEEKVAPE. GEEKVAPE ist entschlossen, seine soziale Verantwortung wahrzunehmen, um den Produktservice und die Qualität zu verbessern, durch technologischen Fortschritt einen neuen Trend zum gesunden Leben voranzubringen und einen positiven Beitrag zur Entwicklung einer gesunden menschlichen Gesellschaft zu leisten.Als weltweit führender Anbieter von Vaping-Geräten hat GEEKVAPE stets seine Markenvision "Gesundheit schaffen, Partner erreichen" verfolgt, indem es ein tiefgehendes Verständnis für die Bedürfnisse der Nutzer erlangt und hochwertige Produkte und ein zukunftsorientiertes Produktlayout entwickelt hat.GEEKVAPE war das erste Unternehmen der Branche, das ein Forschungsinstitut gegründet hat, das aus einer Reihe von Ärzten und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen besteht. Die jüngsten Entwicklungen bei GEEKVAPE machen deutlich, dass seine F&E- und Produktionssysteme in eine Phase des effizienten Betriebs eingetreten sind. Ein weiteres Beispiel: Im April 2023 brachte GEEKVAPE seine neue Vape-Technologielösung VPU in Paris, Frankreich, auf den Markt. Ähnlich wie die aktuellen CPU-Iterationen im Technologiesektor, die sich auf die Verbesserung der Grafikleistung und der KI-Rechenleistung konzentrieren, ist VPU eine umfassende Lösung, die darauf ausgelegt ist, die wichtigsten Schwachstellen in der E-Zigaretten-Branche anzugehen, wie z. B. das E-Zigaretten-Erlebnis, die Sicherheitsleistung und die Lebenserwartung.Allen Yang, der CEO von GEEKVAPE, sagte: "Mit hervorragenden Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und innovativem Design wird GEEKVAPE auch in Zukunft eine Pionierperspektive beibehalten, um mehr qualitativ hochwertige Produkte mit internationalen Standards zu entwickeln und die nachhaltige Qualitätsentwicklung der Vape-Industrie zu fördern."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2079957/GEEKVAPE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/geekvape-gewinnt-branchenfuhrer-bei-den-vapouround-global-awards-2023-301828582.htmlPressekontakt:Ruby Liu,ruby.liu@geekvape.comOriginal-Content von: GEEKVAPE TECHNOLOGY CO., LTD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161523/5512339