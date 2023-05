Der Automobilhersteller Volkswagen hat ein Programm zur Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung angekündigt. Das Ziel soll die Stabilisierung von der finanziell schwachen Kernmarke VW-Pkw sein. Wichtig dabei ist, dass dieses Maßnahmenpaket ohne betriebsbedingte Kündigungen umgesetzt wird. In diesem Zusammenhang konnte die Volkswagen-Vorzugsaktie leichte Gewinne schon am Donnerstagmorgen verzeichnen. Sparkurs - jetzt wird es ernst In in einem Brief ...

