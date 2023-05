Windsor, Connecticut (ots/PRNewswire) -SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute die neuesten Produktaktualisierungen seiner SS&C Blue Prism Intelligent Automation Platform bekannt. Die neuesten Updates werden Unternehmen dabei helfen, Mehrwert aus intelligenten Automatisierungsprogrammen zu ziehen, um Geschäftswachstum zu erzielen und das Kunden- und Mitarbeitererlebnis zu verbessern."Diese jüngste Markteinführung unterstreicht unser Engagement, unsere Investitionen in Innovationen zu erhöhen und zu beschleunigen und gleichzeitig mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um ihre strategischen Prioritäten zu unterstützen", sagte Colin Redbond, Managing Director, Product, SS&C Blue Prism. "Zusätzlich zu den neuesten Technologien können Unternehmen unser Fachwissen, unser bewährtes Framework und unsere Erkenntnisse nutzen, um die Automatisierung richtig zu gestalten und eine kontinuierliche Überwachung und Verbesserung zu unterstützen."Zu den neu verfügbaren Produktupdates gehören:- Chorus - verbesserte Betriebsanalysen in diesem Prozessorchestrierungstool bieten robuste Visualisierungen, neue Dashboard-Authoring-Funktionen, eine intuitivere Benutzeroberfläche und wichtige Sicherheitsverbesserungen, die den Betriebsleitern einen Echtzeit-Einblick in die Vorgänge in ihren Betrieben verschaffen.- Process Intelligence - verbesserte Analyse-, Vorhersage- und Simulationsfunktionen, eine aktualisierte, intuitive Benutzeroberfläche und neue Integrationen mit Chorus. Die Verbesserungen ermöglichen es Unternehmen, die Verwaltung unternehmensweiter Automatisierungsbemühungen zu verbessern.- UX Builder - der neue Formulardesigner ermöglicht es Geschäftsanwendern, durchgängige digitale Erlebnisse zu schaffen, indem sie Unternehmens-Webanwendungen erstellen, Daten aus mehreren Systemen zusammenführen und Digital Worker und BPM-Dienste nahtlos integrieren.- Desktop - bietet eine ganzheitliche Umgebung für die Verwaltung beaufsichtigter und unbeaufsichtigter digitaler Mitarbeiter und vereinfacht die Verwaltung einer einheitlichen Belegschaft, die durch eine zentrale Prüfung, Kontrolle und Steuerung gestützt wird.- Robotic Operating Model 2 (ROM 2) - die aktualisierte Version der branchenführenden Methodik von SS&C Blue Prism konzentriert sich jetzt auf alle intelligenten Automatisierungsfunktionen und umfasst eine 5-stufige Methode, um Unternehmen die beste Unterstützung für ihre aktuellen Geschäftsanforderungen zu bieten.Mehr als 2.800 Kunden weltweit führen ihre Abläufe auf SS&C Blue Prism aus und digitalisieren Abläufe in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheit und Pharma, Banken und mehr. Um mehr über das intelligente Automatisierungsangebot von SS&C Blue Prism und kommende Innovationen zu erfahren, sprechen Sie mit einem Experten.Informationen zu SS&C TechnologiesSS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und die Gesundheitsbranche. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Rund 20.000 Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsorganisationen, von den größten Unternehmen der Welt bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen, vertrauen auf SS&C, wenn es um Fachwissen, Skalierung und Technologie geht.QUELLE: SSCWeitere Informationen über SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie unter www.ssctech.com.Folgen Sie uns SS&C auf Twitter, LinkedIn und Facebook.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ssc-gibt-die-neuesten-updates-fur-ssc-blue-prism-intelligent-automation-platform-bekannt-301828653.htmlPressekontakt:Patrick Pedonti | Leiter,Finanzvorstand,SS&C Technologies,Tel: +1-860-298-4738 | E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com; oder Justine Stone | Investor,Relations,SS&C Technologies,Tel: +1-212-367-4705 | E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com; oder Jess Stefanowicz,PAN Communications,Tel.: (617) 502-4375,E-Mail: ssc@pancomm.comOriginal-Content von: SS&C, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168843/5512344