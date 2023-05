Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FRA: JO0) startet auf seinen Lithium-Projekten in den USA und Kanada durch. Am 1. Juni werden die Bohrungen auf dem Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake in Nevada wieder aufgenommen. Parallel beginnen die Explorationsarbeiten auf sechs Lithium-Pegmatit-Projekten in Ontario.Bei den Bohrungen auf Jackpot Lake kommt erstmals ein größeres, leistungsfähigeres Bohrgerät zum Einsatz, das die erfolgreichen Bohrlöcher ...

