WorkBoard, die marktführende SaaS-Plattform für die Umsetzung von Unternehmensstrategien, kündigte heute die Integration von generativer KI (genAI) in seine gesamte Suite an, um Lücken bei der Ausrichtung und Umsetzung zu schließen, die bei der Umsetzung von Unternehmensstrategien auftreten. Diese Fortschritte werden den Zeitaufwand für die Ausrichtung auf die Strategie und die OKRs im gesamten Unternehmen drastisch verkürzen, von den gewünschten Ergebnissen zur besten Vorgehensweise führen und die Konzentration auf die Bereiche lenken, die am dringendsten berücksichtigt werden müssen. Mit diesem Durchbruch bei der Strategieumsetzung beginnt eine neue Ära der Fokussierung, Effizienz und Agilität für große Unternehmen, die trotz knapper Ressourcen in dynamischen Märkten erfolgreich sein müssen.

Der Co-Autor von WorkBoard wird genAI und das neue WorkBoard-Sprachmodell, WoBoLM, nutzen, und es Unternehmen damit ermöglichen:

Ergebnisse im gesamten Unternehmen innerhalb von Tagen, nicht Wochen, abzustimmen. Die Ausarbeitung und Abstimmung von OKRs in einer komplexen Organisation kann viele Wochen in Anspruch nehmen, und eine falsche Abstimmung kostet Monate. Der neue WorkBoard Co-Autor verkürzt die Zeit für die Abstimmung der Ergebnisse auf Minuten und Tage, da er Entwürfe für OKRs erstellt, die auf den langfristigen Strategien des Unternehmens, früheren OKR-Daten, OKRs der Vorgesetzten sowie Ergebnissen und Retrospektiven auf Teamebene basieren. Die Entwürfe werden auf einem interaktiven Whiteboard präsentiert und der Co-Autor unterstützt die Teams dabei, Früh- und Spätindikatoren für den Wert zu messen. Teams innerhalb von Sekunden von Ergebnissen zu Aktionsplänen zu führen. Der Co-Autor von WorkBoard erstellt auf Basis einer Reihe von Zielen und Ergebnissen sowie der Hindernisse, die das Team in seinen Retros beschrieben hat, einen Entwurf für einen Aktionsplan zur Erreichung der OKRs. Das Team kann mit den Aktionen und OKRs auf dem Whiteboard interagieren und die zugewiesenen Namen und Eigentümer schnell ändern. Da die Maßnahmen zur Erreichung der Ergebnisse in nur wenigen Minuten erarbeitet werden, können die Teams sofort in den Ausführungsmodus übergehen und so ihre Chancen, große Erfolge zu erzielen, verbessern und Missverständnisse oder Zeitverluste vermeiden. Sich schnell zu fokussieren und den Aufwand für Meetings zu reduzieren. Ausgehend von einer Reihe von OKRs und Aktionsplänen des Teams erstellt der Co-Autor von WorkBoard Scorecards und Geschäftsberichte, um die Strategieumsetzung und das Erreichen der Quartalsergebnisse zu fördern. Die Plattform von WorkBoard spart Unternehmen bereits heute Zehntausende von Arbeitsstunden, die sie für die Vorbereitung von Management Decks für MBRs und QBRs aufwenden müssten, indem sie den Nutzern Managementinformationen und Einblicke liefert und die funktionsübergreifende Koordination in den komplexesten Unternehmen vereinfacht. Ein ganzheitliches Management von der Strategie bis zur Ausführung zu erreichen. Vor der Einführung dieser Innovation war es für große Unternehmen nahezu unmöglich zu erkennen, wie eine langfristige Strategie und ein langfristiges Ziel die Ziele und Ergebnisse des aktuellen Quartals sowie die Aktionspläne zur Erreichung dieser Ergebnisse beeinflussen. In einem großen Unternehmen beinhaltet dies mehr als 2 Millionen Beziehungen und Überschneidungen zwischen Ergebnissen, OKRs, Teams und ihren Maßnahmen. Die Identifizierung wichtiger Lücken oder Chancen bei der Ausrichtung und Ausführung wird dank der generierten und abgeleiteten Ausrichtung mithilfe von KI, die sicherstellt, dass die Elemente über ein ansprechendes interaktives Benutzererlebnis auf einer weitwinkligen Leinwand miteinander verbunden sind, nun wesentlich einfacher.

Deidre Paknad, CEO und Co-Founder von WorkBoard, ist begeistert von der transformativen Wirkung von KI in Kombination mit der jahrzehntelangen Erfahrung von WorkBoard in der Strategieumsetzung. Sie erklärte: "Generative KI unterstützt uns dabei, die letzte verbleibende Hürde auf dem Weg zu einer perfekten Strategieumsetzung für unsere Kunden zu nehmen, da wir die Zeit für die Ausrichtung auf langfristige und kurzfristige Ziele, die Entwicklung von Aktionsplänen zu deren Erreichung und das effiziente Management dieser Ziele in großem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit verkürzen können. Doch noch spannender ist die Möglichkeit, enorme Mengen an Erkenntnissen über den Verlauf und die Reibungsverluste bei der Umsetzung zu synthetisieren, um strategische Entscheidungen zu treffen."

Aufbauend auf WorkBoards bisheriger Nutzung von KI zur Ableitung von Ausrichtungen und zur Empfehlung von Kooperationsmöglichkeiten sowie zur optimalen Nutzung des riesigen, anonymisierten Datensatzes zur Strategieumsetzung, entwickelt WorkBoard WoBoLM, das intelligente Empfehlungen liefert, die das Tempo und die Sicherheit der Strategieumsetzung für seine Kunden erhöhen. Mit über 2,5 Milliarden Transaktionen pro Jahr als Datengrundlage für sein lernendes Modell und einem individuell gestalteten Datenmandanten für jeden Kunden können die Kunden von WorkBoard ihre Vorteile bei der Strategieumsetzung in einer Welt, in der die Wettbewerbsanalyse durch ChatGPT erheblich vereinfacht wird, zuverlässig ausbauen.

Der CTO und Co-Founder von WorkBoard, Daryoush Paknad, sagte: "Mit WorkBoard können Unternehmen die Intelligenz ihrer eigenen, in unserer Plattform verwalteten Daten zur Strategieumsetzung nutzen und zugleich von der Leistungsfähigkeit eines domänenspezifischen großen Sprachmodells profitieren. So lassen sich schneller fundierte Vorschläge generieren, ohne dass sie sich Gedanken darüber machen müssen, ob ihre Daten irgendwann an die Öffentlichkeit oder in die Hände der Konkurrenz gelangen."

Joel Neeb, VP Execution and Transformation bei VMware, erklärte: "Das Team von VMware setzt WorkBoard ein, um betriebliche Verbindlichkeiten zu reduzieren, indem es durch KI für Transparenz, Fokus, Nachvollziehbarkeit und neue Erkenntnisse sorgt. Ich freue mich ungemein auf die heute angekündigten Innovationen, mit denen Führungskräfte Entwürfe von Strategien und OKRs erstellen und auf der Grundlage historischer Präzedenzfälle und früherer Erfolge im Unternehmen sowohl vorausschauende als auch zurückblickende Erkenntnisse gewinnen können. Dies wird Teams auf allen Ebenen dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten bei der Planung, Messung und Iteration zu optimieren, um Kunden besser bedienen zu können."

Einige Unternehmen sind bereits als Entwicklungspartner von WorkBoard tätig und die ersten Funktionen werden noch in diesem Quartal zur Verfügung stehen. Im Oktober wird WorkBoard seine End-to-End-Integration der generativen KI auf seiner renommierten Anwenderkonferenz Accelerate vorstellen, auf der Vertreter von Bain, Intel, Albemarle, VMWare, CarMax und anderen sprechen werden.

Über WorkBoard:

WorkBoard ist ein führender Anbieter von Software für die Umsetzung von Unternehmensstrategien und unterstützt Unternehmen weltweit bei der unternehmensweiten Abstimmung und Rechenschaftslegung. Intel, Walmart, VMWare, T-Mobile, AstraZeneca, Ford und viele andere vertrauen auf die Plattform, das Playbook und das Fachwissen von WorkBoard, um eine planbare Strategieumsetzung durch die Abstimmung von langfristiger Strategie und OKRs, die Rationalisierung von Business-Reviews und Scorecards und die Fokussierung von Wochenberichten auf Ergebnisse zu erreichen. Heute sind bereits rund 15.000 Menschen in der Outcome Mindset Methodology für OKR-Coaching von WorkBoard zertifiziert und bilden eine lebendige Gemeinschaft von führenden Strategieexperten. Zu den Investoren des Unternehmens gehören unter anderem Andreessen Horowitz, SoftBank, GGV, Workday Ventures, Intel Ventures und Capitol One Ventures.

