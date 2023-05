NHK WORLD-JAPAN

Hiroshima - Eine Reise zum Weltfrieden TOKIO, JAPAN - Media OutReach - 17. Mai 2023 - NHK WORLD-JAPAN , der Auslandsdienst der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgesellschaft Japans, NHK, wird anlässlich des G7-Gipfels in Hiroshima, der Stadt, die seit dem Atombombenangriff von 1945 als Symbol des Friedens bekannt ist, eine Reihe von Nachrichten und Programmen präsentieren.

Im Rahmen seiner G7-Präsidentschaft wird Japan den Gipfel der Gruppe der Sieben vom 19. bis 21. Mai in Hiroshima ausrichten. Zu den voraussichtlichen Themen auf der Tagesordnung gehören der Ukraine-Konflikt, die nukleare Abrüstung und weitere drängende globale Fragen. Die aktuellsten Nachrichten und Vor-Ort-Berichte werden auf der Nachrichtenseite von NHK WORLD-JAPAN zum G7-Gipfel in Hiroshima 2023 zur Verfügung gestellt und immer zur vollen Stunde bei NHK NEWSLINE ausgestrahlt. Die Zuschauer können sich zudem durch eine umfassende Berichterstattung sowie Sonderreportagen bei NEWSROOM TOKYO und anderen Nachrichtensendungen auf NHK WORLD-JAPAN informieren. Zusätzlich zu Nachrichten und Dokumentationen zum Thema "Frieden und Atomwaffen" wird NHK WORLD-JAPAN verschiedene Aspekte von Hiroshima präse ntieren, einschließlich einer Dokumentation über den weltbekannten Designer Issey Miyake sowie Reisesendungen, die Weltkulturerbestätten vorstellen. ISSEY MIYAKE The Human Inside the Clothes [Der Mensch in der Kleidung] [Ausstrahlung: Samstag, den 27. Mai 1:10/7:10/13:10/19:10 (UTC)]

Issey Miyake verstarb im letzten Sommer im Alter von 84 Jahren. Er war sieben Jahre alt, als die Atombombe am 6. August 1945 auf seine Heimatstadt fiel. Obwohl Miyake selten über seine Kriegserlebnisse sprach, lässt sich klar erkennen, dass seine Entwürfe und Arbeiten tief in seinen Erfahrungen von diesem Tag verwurzelt sind. Anhand von verschiedenen Interviews und Aufnahmen tauchen wir in die Erinnerungen dieses weltbekannten Modedesigners ein. Hit the Road [Unterwegs] [Ausstrahlung: Mittwoch, den 31. Mai 1:30/6:30/12:30/17:30 (UTC)]

Hit the Road ist die neue Reisereportage, welche die einzigartigen japanischen Raststätten, die sogenannten "Michi no eki", beleuchtet, welche als Quelle der Entdeckung für lokale Delikatessen und kulturelle Informationen dienen. In diesem Monat wird das Programm die Zuschauer auf eine Fahrt vom Flughafen Hiroshima zur Weltkulturerbestätte des Itsukushima-Schreins mitnehmen, um sie an den leckeren regionalen Spezialitäten und der herzlichen Gastfreundschaft teilhaben zu lassen. Gehen Sie auf What's On NHK WORLD-JAPAN , um den Sendeplan einzusehen und weitere Informationen zu Live- und On-Demand-Sendungen zum Themenschwerpunkt "Hiroshima - Eine Reise zum Weltfrieden" zu erhalten. Über NHK WORLD-JAPAN NHK WORLD-JAPAN ist der Auslandsdienst der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgesellschaft Japans, NHK. Dieser stellt einem weltweiten Publikum die aktuellsten Informationen über Japan und Asien durch Fernsehen und Radio sowie online zur Verfügung. Um weitere Einzelheiten zu erfahren, besuchen Sie die Website nhk.jp/world . Medienkontakt: nhkworld_prteam@jibtv.com



