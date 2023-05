Fluence LEDs wurde für die Acceleration Platform for Innovation ausgewählt, ein Programm, das Unternehmen unterstützt, sich an der Forschung zu beteiligen, um die Produktion von medizinischem Cannabis in der gesamten EMEA-Region voranzutreiben

Fluence, ein Weltmarktführer im Bereich energieeffizienter LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, gab heute die Erweiterung seiner Forschungspartnerschaft mit dem niederländischen Unternehmen Innexo BV (Innexo) bekannt, einem auf molekulare Landwirtschaft und Heilpflanzen spezialisierten Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO).

Innexo setzt die VYPR Broad R4 LED-Lösung von Fluence zur Unterstützung seines neuen Programms Acceleration Platform for Innovation (API) ein. API ermöglicht es innovativen, kleinen Unternehmen aus dem Umfeld der Cannabisbranche, Forschung im Bereich des medizinischen Cannabisanbaus zu betreiben. Zu den Teilnehmern des API-Programms gehören Unternehmen, die unter anderem Biostimulanzien und Düngemittel herstellen. Sie werden Studien durchführen, die sich auf die Gesundheit, Stärke und Widerstandsfähigkeit von Pflanzen unter Einsatz der LEDs von Fluence konzentrieren.

"Fluence ist die erste Wahl für einen Beleuchtungshersteller zur Unterstützung des API-Programms, weil wir die gemeinsame Vision teilen, Forschung zugänglich zu machen und technologische Innovationen voranzutreiben, um die Zukunft des medizinischen Cannabisanbaus zu gestalten", so Dominique van Gruisen, Managing Director von Innexo. "Die wissenschaftsbasierte Produktentwicklung und das interne Team von Anbauexperten von Fluence ist ein Alleinstellungsmerkmal unter den Beleuchtungsanbietern. Das Wissen und die Beratung, mit denen die API-Teilnehmer von den Fachleuten bei Innexo und Fluence unterstützt werden, wird ihre Fähigkeit zum Aufbau von geistigem Eigentum durch diese Studien beschleunigen."

Die Forschungskooperation von Innexo und Fluence begann im Oktober 2022. Die Unternehmen, die beide als Pioniere in der Cannabisforschung bekannt sind, schlossen sich zunächst zusammen, um die Auswirkungen der Beleuchtung unter dem Blätterdach gegenüber der Beleuchtung von oben bei medizinischen Cannabispflanzen zu untersuchen.

"Die Meilensteine, die wir bei der Legalisierung von Cannabis in Europa gerade erreichen, wie beispielsweise die Cannabisclubs für den Anbau in Deutschland und die niederländische Ausschreibung für Coffeeshops, sind ein Beleg für die enormen Möglichkeiten und die Nachfrage nach der Verbreitung von Wissen über den Cannabisanbau", so Timo Bongartz, General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Fluence. "Durch die Expansion des legalen Marktes sind natürlich auch mehr Forschungsfragen aufgeworfen worden, doch nicht immer stehen die nötigen Ressourcen zur Verfügung, um diesen nachzugehen. Die Partnerschaft mit einem Wegbereiter der Cannabisforschung wie Dominique eröffnet uns die Möglichkeit, den Zugang zu wichtigen Instrumenten zu erleichtern, die die Innovationskraft von Innexo BV fördern."

Fluence wird sich weiterhin für die Förderung der Cannabisforschung einsetzen, um der Welt zu helfen, intelligenter anzubauen, und wird auf der GreenTech Amsterdam 2023 vertreten sein, einer der größten Veranstaltungen der Cannabisbranche weltweit. Am GreenTech-Stand von Fluence werden eine Reihe von wissenschaftlichen Sessions stattfinden, an denen Dominique van Gruisen und die Fluence-Experten Dr. David Hawley, leitender Wissenschaftler, sowie Sebastian Olschowski, Forschungsprojektleiter für die EMEA-Region, mitwirken werden.

Weitere Informationen über Fluence erhalten Sie unter www.fluence.science.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für den kommerziellen Pflanzenbau und für Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt und setzt sich dafür ein, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Farmen und Gewächshausproduzenten zu ermöglichen. Der internationale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, und der Hauptsitz für die EMEA-Region in Rotterdam, Niederlande. Fluence fungiert als Geschäftseinheit innerhalb der Abteilung Digital Solutions von Signify. Weitere Informationen über Fluence erhalten Sie unter www.fluence.science.

Über Innexo BV

Innexo BV ist ein spezialisiertes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) für die Landwirtschaft mit Sitz in den Niederlanden. Der Tätigkeitsschwerpunkt und das Fachgebiet des Unternehmens sind Heilpflanzen wie Cannabis und Molecular Farming im Allgemeinen. Innexo BV ist Teil der Botany Group of Companies. Weitere Informationen über Innexo BV erhalten Sie unter botanygroup.nl/en/innexo.

