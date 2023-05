Gestützt auf die neuesten Edge- und IoT-Technologien für Unternehmen zur Förderung von betrieblicher Effizienz und Nachhaltigkeitszielen

Erweiterte Cisco-Partnerschaft mit Support-Dienstleistungen durch dedizierten IoT-Geschäftsbereich zur Beschleunigung von Hunderten von Anwendungsfällen in Branchen wie Gesundheit, Fertigung und Logistik

NTT-Expertise bei IoT-Managed-Services in Kombination mit relevanten Cisco-IoT-Fähigkeiten für die Transformation von Versorgungsunternehmen, etwa in den Bereichen Wasserqualitätsmanagement, Verbrauch, Verteilung oder Wartung

NTT Ltd., ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur und -Dienstleistungen, und Cisco, ein weltweiter Marktführer der Technologiebranche, haben heute ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Bereitstellung gemeinsamer Lösungen bekannt gegeben, die Unternehmen helfen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Die von NTT und Cisco entwickelten Lösungen nutzen das Edge-as-a-Service-Portfolio von NTT und die IoT-Fähigkeiten von Cisco und liefern Datenerkenntnisse in Echtzeit, verbesserte Sicherheit, effektivere Entscheidungsfindung und reduzierte Betriebskosten durch eine vorausschauende Wartung, Asset Tracking und Lieferkettenmanagement-Funktionen.

Die bereitgestellten Lösungen kombinieren die Managed-Services-Expertise von NTT, Automatisierungsfunktionen an der Netzwerk-Edge und das Management komplexer IT-Umgebungen mit den IoT-Fähigkeiten von Cisco, darunter Low Power Wide Area Networking (LoRaWAN).

Vor dem Hintergrund der heutigen Meldung hat NTT sein IoT-Beratungs- und Dienstleistungsgeschäft verstärkt, dem mehr als 1000 Experten sowie 100 Anwendungsfälle in Bereichen wie vernetzte Autos, Flottenmanagement, vorausschauende Wartung, Smart Cities, digitale Zwillinge, vernetzte Fabriken, Versorgungsunternehmen und mehr angehören. NTT hat bereits mehr als 500 Cisco-Vertriebsexperten geschult, um die gemeinsamen Fähigkeiten und Markteinführungsanstrengungen der Unternehmen zu beschleunigen.

"Wir beschleunigen unsere IoT-Geschäftsinitiativen, um ein attraktives Portfolio an wiederholbaren Dienstleistungen anzubieten, die entsprechend der Kundennachfrage nach dieser Art von Lösungen angepasst werden können. Wir sind in einer einzigartigen Position", so Devin Yaung, SVP der Group Enterprise IoT Products and Services bei NTT.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unseren Kunden bei der Migration zu diesem IoT-as-a-Service-Modell zu helfen, sodass sie die geschäftlichen Vorteile in allen Branchen und rund um den Globus schnell realisieren können", berichtet Samuel Pasquier, VP Product Management, Industrial IoT Networking, Cisco.

Transformation der Wasserwirtschaft durch intelligente Lösungen

NTT und Cisco entwickeln Lösungen und Markteinführungsangebote, die auf Branchen wie Fertigung, Logistik und Gesundheitsversorgung abzielen, in denen eine steigende Nachfrage nach Edge-Computing- und IoT-Lösungen besteht. Die beiden Unternehmen erbringen diesen erweiterten "robusten" Dienst bereits für mehrere Kunden, darunter die Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), ein kommunales Wasserversorgungsunternehmen in Belgien.

NTT und Cisco haben Tausende von LoRaWAN-Sensoren in der gesamten Infrastruktur von CILE installiert, um Einblicke in Wasserqualität, Verbrauch, Verteilung und Wartung über eine Remote-Verbindung zu ermöglichen und auf diese Weise die betriebliche Effizienz zu optimieren. Die Lösung umfasst auch richtungweisende Technologien wie intelligente Verteilungsnetze, Fernauslesung von intelligenten Zählern, intelligentes Stromnetz für die Fernverwaltung, vernetzte IoT-Objekte und KI, die als Managed Service bereitgestellt werden. Das Netzwerk stellt auch die Komponenten zur Unterstützung anderer nachhaltiger Anwendungsfälle wie Abfallwirtschaft, Parkraumbewirtschaftung, Wasserqualität und Straßenbeleuchtungssteuerung bereit.

"Wir bei CILE implementieren kritische Infrastrukturen für 24 Städte in Belgien. Deshalb sind Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit von zentraler Bedeutung", erläutert William de Angelis, CIO und CDO bei CILE. "Dank der Unterstützung durch NTT und Cisco erhalten wir Echtzeiteinblicke in unsere Anlagen und Verteilernetze, die uns ermöglichen, bestehende Lecks schnell zu identifizieren und umgehend auf Probleme zu reagieren, und planen, das Netzwerk auf andere Anwendungsfälle zur Verbesserung der Nachhaltigkeit zu erweitern."

NTT verstärkt IoT-Beratungs- und Dienstleistungen

Mit dem Ziel, IoT für Kunden und Partner zu priorisieren und zu skalieren, hat NTT eine spezielle IoT-Geschäftseinheit gegründet, die fundiertes Know-how und Fähigkeiten aus aller Welt zusammenführt. Das Team aus 1.000 Beratern, Ingenieuren, Unternehmensarchitekten und Nachhaltigkeitsexperten wird mehr als 100 Anwendungsfälle wie vernetzte Autos, Flottenmanagement, vorausschauende Wartung, intelligente Städte, digitale Zwillinge oder vernetzte Fabriken entwickeln, bereitstellen und verwalten.

"Wir verdoppeln die NTT-Kapazitäten im IoT-Bereich, um der Kundennachfrage nachzukommen", fügt Yaung an. "Wir bündeln unsere kollektiven Fachkenntnisse und Fähigkeiten und werden das gesamte Potenzial von NTT in die Waagschale, um unsere Kunden besser zu unterstützen und den steigenden Bedarf an Konnektivität und Transparenz in ihren Unternehmen zu decken, damit sie ihre täglichen Geschäftsabläufe optimieren können."

Voraussichtlich wird der globale IoT-Markt bis 2023 um 19 Prozent wachsen und bis 2027 eine potenzielle Marktgröße von 483 Milliarden US-Dollar erreichen.

