DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Entlassung von Patrick Graichen:

"Man muss es so hart sagen: Schlechter als Habeck können Politiker eine solche Krise im eigenen Haus nicht managen. Obwohl der Verdacht nach Vetternwirtschaft unübersehbar war und ein Rücktritt auf der Hand lag, stellte er sich vor seinen Staatssekretär, überhöhte dessen Verteidigung sogar damit, er wolle nicht leichtfertig Menschen opfern, er sei ein anderer Typ Politiker. Für die Wähler ist jetzt klar: Was Postengeschacher in der Politik angeht, sind die Grünen nicht besser als andere Parteien. Schlimmer noch: Die Grünen legen stets höchste Maßstäbe in Sachen Transparenz und Postenvergabe an andere an. Für sie selbst gelten diese offenbar nicht. Genau jenes fatale Bild ist durch das Agieren von Habeck und Graichen entstanden. Besser kann man Vorurteile über "die da oben" in der Politik nicht bedienen."/al/DP/ngu