Sie ist in Deutschland weitgehend unbekannt, gehört in der Heimat aber zu den größten Playern im Bankensektor. Mit Standorten in den USA, Afrika, Asien und Europa ist das Unternehmen weltweit vertreten - und arbeitet noch dazu seit Jahren äußerst profitabel. Anleger sollten sich das große Potenzial samt traumhafter Ausschüttungen mit diesem Banken-Geheimtipp nicht entgehen lassen.Warum diese unbekannte Perle sowohl im Hinblick auf zentrale Kennziffern wie Eigenkapital als auch auf Liquidität eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...