BUNDESWEHR - Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, beklagt, dass die Technik der Luftwaffe teils "museumsreif" sei. "Unser aktueller Transporthubschrauber beispielsweise steht auch schon im Deutschen Museum. Und um den Tornado in die Luft zu bekommen, ist erheblicher Aufwand notwendig. Auf eine Flugstunde kommen fast 200 Technikerstunden", sagte der ranghöchste Soldat der deutschen Luftstreitkräfte im Interview. (Handelsblatt)

KLIMASCHUTZ - Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, will keine neuen EU-Regeln zum Klimaschutz. "Wir brauchen dringend Wachstum - und das geht nur, wenn die Betriebe endlich in Ruhe gelassen werden", sagte Dürr, der sich damit ausdrücklich einem Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron anschließt. Dieser hatte vor einer Woche bei der Vorstellung seiner Strategie zur Reindustrialisierung eine "europäische reglementarische Pause" beim Klimaschutz gefordert. (FAZ)

HEIZ-WENDE - Angesichts von Forderungen der FDP nach einem neuen Zeitplan für das Heizungsgesetz hat Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) vor Verzögerungen gewarnt. "Eine Verhinderungstaktik ist verantwortungslos", sagte Göring-Eckardt. "Die Menschen brauchen Klarheit, so schnell wie möglich. Wir müssen das gemeinsam ordentlich machen. Die Klimakatastrophe wartet nicht, sie ist zu ernst, um auf Zeit zu spielen. Die Wärmewende muss kommen." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

WAHLUMFRAGE - In einer neuen Allensbach-Umfrage kommt die SPD nur noch auf 18 Prozent. Das ist der schlechteste je vom Institut für Demoskopie Allensbach gemessene Wert für eine Kanzlerpartei. Die SPD steht damit derzeit so schlecht da wie seit Juli 2021 nicht mehr. Damals holte die Partei im Wahlkampf noch auf und kam bei der Bundestagswahl auf 25,7 Prozent. Anschließend wurde Olaf Scholz Bundeskanzler. Die Union steht in der aktuellen Allensbach-Umfrage hingegen so stark da wie seit 27 Monaten nicht - und kommt nun auf 32 Prozent. (FAZ)

G7 - Der japanische Premierminister Fumio Kishida will sich auf dem G7-Gipfel für mehr Zusammenarbeit mit den Staaten des globalen Südens einsetzen "Wenn wir uns nicht für die Probleme des globalen Südens öffnen und für deren Lösung einsetzen, wird es uns nicht gelingen, vertrauensvolle Beziehungen zu diesen Ländern zu gestalten", schreibt Kishida in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. "Die Aufgaben der Staatengemeinschaft können wir nicht ohne Mitwirkung dieser Länder lösen." (Handelsblatt)

