Die Aktien der beiden europäischen Energieriesen TotalEnergies und BP präsentieren sich nach wie vor in einer sehr robusten Verfassung. Und das obwohl die Ölpreise weiterhin schwächeln. So sind diese am Donnerstag wieder einmal gesunken. Am Nachmittag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 76,26 US-Dollar.Das waren 71 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 60 Cent auf 72,23 Dollar. ...

