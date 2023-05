HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4323/ Nik Pichler ist Creator der Austrian Stock Talks der Wiener Börse und selbstständiger Kreativer seit 2005. Wir sprechen über die European Management Academy, über UTA, über Nik P. und Mark Forster, eine eigene Agentur und einen eigenen Podcast. Und dann natürlich über das Videoformat, das Nik gemeinsam mit Anita Schatz von der Wiener Börse für die Wiener Börse gestaltet: Austrian Stock Talks. Ein brandneues Video zur Wiener Börse " more than a marketplace" hat Nik ebenfalls mitgenommen.- Vienna Stock Exchange - more than a marketplace: https://www.youtube.com/channel/UCXqq_RYN8oNMEs1fUNefV-Q - Austrian Stock Talks: ...

