News von Trading-Treff.de Starker Run über 16000 im DAX am Feiertag erfolgt. Damit skizzieren sich diese Trading-Ideen zum Freitag 19.05.2023 am Morgen. DAX kann die 16000 locker überspringen Bitte schau für heute meine Videoanalyse, die an den meisten Handelstagen bereits 8.00 Uhr auf YouTube verfügbar sein wird: Diese Analyse gibt es auch als Video und ist hier verankert: Das Potenzial bei einem Ausbruch aus einer Handelsspanne nimmt zu, je länger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...