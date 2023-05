The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.05.2023ISIN NameNO0010646813 NORWAY 12-23XS1418835002 TRANSMISSION FIN.16/23MTNXS0254673964 GE CAPITAL UK F.06/23 MTNNO0010831373 BIDCO RELYON 18-23 FLRXS1822506272 BECTON,DICKINS. 18/23DE000SHFM584 SCHLW-H.SCHATZ.18/23 A1US373298CF37 GEORGIA-PACIFIC LLC 2024XS0933581802 EIB EUR. INV.BK 13/23 MTNDE000A2G8WJ4 STERN IMMOBIL.AG ANL18/23XS2345868744 TOYOTA M.FIN 21/23 FLRMTNCH0327226863 TRANS.QUEENS.FIN. 16/23DE000DDA0KF8 DZ BANK IS.A936SE0020202737 CASTELLUM AB -ANR-CH0181915734 OESTERR. K.BK 12/23 MTNUS4581X0DM78 I.A.D.B 20/23 MTNXS1824425422 EXPORT DEV.CANADA18/23FLRUS251525AM33 DT.BANK SUB.NTS 2013/2028US4362991014 HOLEM AB UNSP.ADR 1/2 A