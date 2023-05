Die Schuldenobergrenze ist gerade ein Thema in den USA, aber auch die Rezessionswahrscheinlichkeit steigtLaut Schätzungen der Fed, basierend auf den Renditen von Staatsanleihen, beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten 12 Monaten nun 68 Prozent und sie könnte weiter steigen. So hoch war die Einschätzung seit 1983 nicht mehr. Aus der Geschichte weiß man, dass in 75 Prozent der Fälle auf eine Zinserhöhungspause eine wirtschaftliche Rezession folgt, so war es in den vergangenen ...

