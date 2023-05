Amazon greift in einem der aussichtsreichsten Cloud-Markt, Indien, weiter an. Der US-Konzern investiert in dem Land bis 2030 12,7 Milliarden Dollar in die Cloud-Infrastruktur. Zuvor hatte Amazon bereits 3,7 Milliarden in Indien investiert, um beim Cloud-Wachstum dabei zu sein. Das hilft auch der Aktie auf die Sprünge.Konkret gibt Amazon in Indien Geld aus für Bau, Servercomputer und Telekominfrastruktur. Von 2016 bis 2022 hat der Konzern bereits Rechenzentren in Mumbai und Hyderabad aufgebaut.Der ...

