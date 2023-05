WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Landwirte in Deutschland bauen weiter überwiegend Wintergetreide an. Auf 84 Prozent der Getreideanbaufläche von rund 6 Millionen Hektar wurde die Saat damit bereits im Herbst ausgebracht. Dominierende Art bleibt der Winterweizen, dessen Fläche um 1,4 Prozent auf knapp 48 Prozent der Fläche zurückgegangen ist, wie das Statistische Bundesamt am Freitag auf der Grundlage freiwilliger Betriebsberichte mitteilte. Es folgt die Wintergerste, deren Anbaufläche um 5,2 Prozent auf 1,27 Millionen Hektar zulegte.

Die erst im Frühjahr bestellte Fläche für Sommergetreide ist in diesem Jahr um 11 Prozent auf 925 600 Hektar zurückgegangen. Hier dominiert Körnermais vor Sommergerste, Hafer und Sommerweizen, der nur noch auf einer Fläche von 28 800 Hektar angebaut wird und damit im Vorjahresvergleich 45 Prozent verloren hat. Weitere wichtige Feldfrüchte sind Winterraps (+7,6 Prozent), Silomais (+2,1 Prozent) und Hackfrüchte./ceb/DP/jha