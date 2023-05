FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Telefonica Deutschland von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 3,50 auf 3,10 Euro gesenkt. Analyst Keval Khiroya verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf sein früheres Szenario, wonach Telefonica Deutschland von soliden Erträgen im Mobilfunkgroßhandel profitieren dürfte, während der Aufbau eines Mobilfunknetzes bei 1&1 für Unsicherheit sorgen könnte. In der Folge hätten die Aktien von Telefonica Deutschland die von 1&1 in sechs Monaten um 50 Prozent hinter sich gelassen. Weil 1&1 nun aber mit Blick auf die längerfristigen freien Barmittel besser positioniert erscheine, rate er bei 1&1 nun zum Kauf und bei Telefonica Deutschland nur noch zum Halten/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023 / 06:45 / CEST

DE000A1J5RX9