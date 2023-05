London (ots/PRNewswire) -Vom 21. bis 30. Mai kommen WHO-Mitgliedstaaten, Geldgeber, Gesundheitsexperten, zivilgesellschaftliche Organisationen und Unternehmen zur 76. Weltgesundheitsversammlung in Genf (Schweiz) zusammen. Diese steht unter dem Motto "WHO at 75: Saving lives, driving health for all" (Leben retten, Gesundheitsversorgung für alle verbessern). Mit diesem Motto soll besonders hervorgehoben werden, dass es unerlässlich ist, die psychische Gesundheit in alle Bereiche der medizinischen Versorgung einzubeziehen.Fast jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens Probleme mit der eigenen psychischen Gesundheit.Maßnahmen zu ergreifen, um einander in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, ist ein zentraler Bestandteil der Umsetzung des 3. Ziels für nachhaltige Entwicklung: Gesundheit und Wohlbefinden. Sie trägt auch zum Erfolg vieler anderer Ziele für nachhaltige Entwicklung bei - von hochwertiger Bildung bis hin zur Beendigung der Armut.Es gibt keinen besseren Ort als die Weltgesundheitsversammlung, um diese Botschaft zu verbreiten und sich auf Lösungen zu einigen.Die UN-Mitgliedstaaten bestätigen, dass sich COVID-19, weltpolitische Konflikte, Wirtschafts- und Umweltkrisen auf die psychische Gesundheit der Menschen ausgewirkt haben und sich auch weiterhin auf diese auswirken. Der beispiellose Druck, der durch diese Notsituationen für die Menschen entstanden ist, hat die dringende Notwendigkeit unterstrichen, dem psychischen Wohlbefinden Priorität einzuräumen. Alle Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, das universelle Recht auf das höchstmögliche Maß an körperlicher und geistiger Gesundheit durch die Umsetzung des "Umfassenden Aktionsplans der WHO für psychische Gesundheit 2013-2023" in ihrem Regierungsbezirk zu wahren.Sarah Kline - CEO von United for Global Mental Health (https://unitedgmh.org/) sagte dazu: "Psychische Gesundheit ist ein Menschenrecht, ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Gesundheit und ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Produktivität. In Anbetracht der tiefgreifenden Auswirkungen der psychischen Gesundheit auf Einzelpersonen, Gemeinschaften und Gesellschaften brauchen wir die Weltgesundheitsversammlung, um eine globale Bewegung zu fördern, die sich darum bemüht, die psychische Gesundheit in den Mittelpunkt der Gesundheitsagenda zu stellen ".Es sollen die folgenden fünf Themen behandelt werden:- Parität ist unerlässlich: Die psychische Gesundheit sollte in allen Gesprächen genauso wichtig sein wie die körperliche Gesundheit, und die Menschen, die Erfahrungen mit psychischen und körperlichen Erkrankungen gemacht haben, müssen gehört werden.- Die Integration von psychischer Gesundheit beschleunigt den Fortschritt in allen Bereichen - sei es in die universelle Gesundheitsversorgung (UHC), Programme zur primären Gesundheitsversorgung (PPR), Programme zur Bekämpfung von Tuberkulose (TB) oder die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG).- Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist absolute Priorität. Die Beschleunigung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) erfordert eine Konzentration auf diese Altersgruppen.- Krisen verschlechtern die geistige Gesundheit. Programme zur Bekämpfung von Pandemien, Konflikten und Naturkatastrophen müssen die psychische Gesundheit einbeziehen, wenn sie den Bedürfnissen der Menschen wirklich gerecht werden sollen.- Darauf aufbauen, worauf wir uns einigen. Wir verfügen über die Texte früherer hochrangiger Treffen zur universellen Gesundheitsversorgung (UHC) und Tuberkulose sowie über die vorgeschlagene Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen über psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung für nachhaltige Entwicklung und Frieden, um kollektive Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu mobilisieren.Wir fordern alle Mitgliedstaaten, die an der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen, nachdrücklich dazu auf, die psychische Gesundheit in ihre Erklärungen zu den von ihnen ergriffenen Maßnahmen und in die Vereinbarungen über die künftige Zusammenarbeit einzubeziehen, einschließlich der hochrangigen Gesundheitstreffen auf der UN-Generalversammlung später in diesem Jahr.Wir müssen jetzt unbedingt handeln und wir können es uns nicht leisten, noch länger zu warten.Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der die geistige Gesundheit universell geschätzt, unterstützt und für alle zugänglich ist. Lassen Sie uns diese Gelegenheit nutzen, um das Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt nachhaltig zu verändern.Sie können sich unser Richtlinienpaket (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NyNboOTmChx0MVYig8vVNOaMNMMKn9Lc) herunterladen, um weitere Informationen zu erhaltenMedienkontakt: faith@unitedgmh.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2080531/4043591/United_GMH_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/76-weltgesundheitsversammlung-dringende-globale-maWnahmen-zur-priorisierung-der-psychischen-gesundheit-erforderlich-301828836.htmlPressekontakt:+256750555342Original-Content von: United for Global Mental Health, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095560/100906852