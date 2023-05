Bitcoin mit Kurssprung bei über 27.000 Dollar - das ist der Grund

Der Bitcoin notiert in der zweiten Wochenhälfte zunächst wieder über der 27.000-Dollar-Marke. Auch wenn sich der Risikoappetit auf Digitalanlagen nach wie vor überschaubar gestaltet, könnten Anleger schon bald wieder die psychologische Marke in Höhe von 30.000 Dollar ansteuern. Hintergrund für den jüngsten Optimismus bleiben die Hoffnungen, dass im US-Schuldenstreit zeitnah der große Wurf gelingen könnte.

Eine Bitcoin-Einheit kostet am Donnerstagnachmittag rund 27.300 Dollar, was einem Plus gegenüber dem Vortag in Höhe von rund zwei Prozent entspricht. Streit um US-Schuldenobergrenze könnte bis Sonntag beigelegt sein - Anleger atmen auf Der Streit um die US-Schuldenobergrenze könnte bis Sonntag erledigt sein. Der Republikaner Kevin McCarty und US-Präsident Joe Biden haben sich vorgenommen, schon bald eine Einigung zu erzielen. Denn Anfang Juni droht den USA, das Geld auszugehen. Ein Bankrott dürfte fatale Folgen für die Weltwirtschaft haben. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte jüngst vor den negativen Auswirkungen gewarnt.

Am Dienstag habe es Anzeichen für erste Fortschritte gegeben, hieß es.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.