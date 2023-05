DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Geringster Anstieg der Erzeugerpreise seit April 2021

Der Kostenschub bei den deutschen Erzeugerpreisen hat im April deutlich nachgelassen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lagen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im April um 4,1 Prozent höher im gleichen Monat des Vorjahres. Das ist der geringste Anstieg binnen Jahresfrist seit April 2021. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatte eine Rate von 4,4 Prozent erwartet. Im März hatte die jährliche Steigerung noch 6,7 Prozent betragen.

Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt im März

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im März gesunken. Verglichen mit dem Vormonat reduzierte sich der Auftragsbestand um 1,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt 1,2 Prozent niedriger. Betrachtet man den durchschnittlichen Auftragsbestand im gesamten ersten Quartal 2023, so sank dieser gegenüber dem vierten Quartal 2022 um 1,0 Prozent.

Steuereinnahmen gehen im April erneut zurück

Die deutschen Steuereinnahmen haben im April ihren Abwärtstrend verstärkt und sind um 4,6 Prozent gesunken. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Dazu trugen in beträchtlichem Ausmaß die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen bei", erklärte das Ministerium. Die Entlastungen zeigten sich demnach insbesondere in der Entwicklung des Lohnsteueraufkommens, das trotz der grundsätzlich stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt um 1,8 Prozent rückläufig gewesen sei.

Ifo: Energiegesetz gefährdet Wirtschaftswachstum

Das Ifo-Institut hat davor gewarnt, dass das Energie-Effizienzgesetz der Bundesregierung zu einem "Wachstumskiller" werden könnte. "Anders als sein Name es nahelegt, regelt es nicht die Energieeffizienz, es deckelt den gesamten Energieverbrauch des Landes", schreibt Ifo-Präsident Clemens Fuest in einem neuen Ifo-Standpunkt. Der Gesetzentwurf wurde am 19. April vom Bundeskabinett beschlossen und wird nun vom Parlament beraten.

Britische Verbraucher gewinnen weiter an Zuversicht

Das Vertrauen der britischen Verbraucher hat sich im Mai den vierten Monat in Folge verbessert. Das Forschungsunternehmen GfK gab bekannt, dass sein Barometer für das Verbrauchervertrauen im Mai bei minus 27 lag, verglichen mit minus 30 im Vormonat, was den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen entspricht. Der Wert ist der höchste seit dem Minus von 26 im Februar 2022, bleibt aber im historischen Vergleich negativ, nach dem Rekordtief von minus 49 im September.

Mexikanische Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 11,25 Prozent

Die mexikanische Zentralbank hat den Leitzins erwartungsgemäß unverändert auf dem Rekordhoch von 11,25 Prozent belassen und damit nach einem längeren Straffungszyklus angesichts der sich verlangsamenden Inflation eine Pause eingelegt. Die Entscheidung wurde vom fünfköpfigen Direktorium einstimmig getroffen. Die jährliche Inflationsrate des Landes war im April auf 6,25 von 6,85 Prozent im März gesunken und damit den dritten Monat in Folge rückläufig. Sie liegt aber immer noch weit von der von der Notenbank Bank angestrebten 3-Prozent-Marke entfernt.

Japans Verbraucherpreise steigen im April um 3,5 Prozent

Japans Verbraucherpreise sind im April etwas schneller gestiegen, da die Unternehmen ihre Produktpreise zu Beginn des Geschäftsjahres erhöht haben. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im April um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, verglichen mit einem Anstieg von 3,2 Prozent im März, wie aus Regierungsdaten hervorgeht.

Scholz trifft am Rande von G7-Gipfel Japans Regierungschef

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Rande des G7-Gipfeltreffens in Hiroshima mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zu einem bilateralen Treffen zusammengetroffen. Anschließend begrüßte Kishida offiziell die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industriestaaten (G7) im Friedenspark von Hiroshima, das 1945 Ziel des ersten Atombombenangriffs der Geschichte war. Der Bundeskanzler wird in Japan von seiner Ehefrau Britta Ernst begleitet.

Michel: EU will Handel mit russischen Diamanten "begrenzen"

Die EU will im Rahmen der Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine den Handel mit russischen Diamanten "begrenzen". Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel auf dem G7-Gipfeltreffen im japanischen Hiroshima mit. Zuvor hatte bereits Großbritannien ein Handelsverbot für russische Diamanten verkündet.

Selenskyj reist zum G7-Treffen nach Japan - Kreise

Es wird erwartet, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Japan reist, um persönlich am Gipfel der Gruppe der Sieben Industrienationen (G7) an diesem Wochenende teilzunehmen. Dies ist nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sein jüngster Versuch, Verbündete um militärische Unterstützung zu bitten.

USA planen neues Sanktionspaket gegen Russland

Die USA haben als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein neues Sanktionspaket angekündigt. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter, der nicht namentlich genannt werden sollte, sagte vor dem Start des G7-Gipfels in Japan, rund 70 Unternehmen in Russland und anderen Ländern sollten keine US-Exporte mehr erhalten. Darüber hinaus würden rund 300 "Einzelpersonen, Einrichtungen, Schiffe und Flugzeuge" von weiteren Sanktionen betroffen sein.

China will mit Gipfel "neue Ära" der Beziehungen zu Zentralasien

Chinas Staatschef Xi Jinping hat den ersten China-Zentralasien-Gipfel als Beginn einer "neuen Ära" in den Beziehungen zwischen Peking und den fünf ehemaligen Sowjetrepubliken Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan bezeichnet. Bei einem Willkommensbankett vor dem Treffen in der historischen chinesischen Handelsstadt Xian sprach Xi einer von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Redeabschrift zufolge von einem "Meilenstein" und einer "glänzenden Zukunft".

Studie: Mehr als jeder zweite große See weltweit verliert Wasser

Mehr als jeder zweite große See weltweit verliert einer Studie zufolge Wasser. Gründe sind der Klimawandel und ein übermäßiger Wasserverbrauch durch den Menschen, wie es in einer Fachmagazin "Science" veröffentlichten Studie heißt. Demnach leben rund 25 Prozent der Weltbevölkerung in der Nähe eines Sees, der Wasser verliert.

