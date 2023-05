Der Sonderpostenvermarkter TK Maxx hat jetzt einen Webshop eröffnet. Dieser bietet Einkaufserlebnis, das die Kundschaft gewohnt ist, hat aber in Sachen Commerce-Anmutung noch reichlich Luft nach oben. Seit einigen Jahren sorgt TK Maxx in vielen Städten mit einem ständig wechselnden Angebot an Sonderposten und Restposten für Furore. Das Unternehmen hat - ähnlich wie früher Strauss Innovation - damit eine Marktlücke besetzt, die offenbar ankommt. Die Markenartikel zu entsprechend günstigen Preisen sind aber nicht nur an den inzwischen 168 Präsenzstandorten anzutreffen, sondern das Unternehmen hat im Rahmen eines Soft Launches einen Webshop ...

