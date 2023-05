News von Trading-Treff.de Die Laune an der Börse ist sehr gut. Der DAX notiert knapp unter seinem Allzeithoch und die Marktbreite nimmt zu. Der Nikkei legt deutlich zu bei den Franzosen geht es ordentlich auf der Long-Seite zur Sache. Was die Auslöser sind und welche Tradingchancen sich auf breiter Front ergeben, erfahren Sie in der Aufzeichnung der heutigen Live-Sendung "Tickmill's tägliche Tradingideen. Die Themen der Sendung im Überblick Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...