München (ots) -- Sechs Promis testen Jobs beim Ordnungsamt und der Stadtreinigung- Mit dabei: Mario Basler, Julian F. M. Stoeckl, Marijke Amado, Serkan Yavuz, Kate Merlan und Jörg Draeger- Ausstrahlung am 8. und 15. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEILuxusleben trifft auf harten Berufsalltag. Die neue Doku-Soap "Prominent und nützlich" zeigt das ungebremste wahre Leben und klärt die Frage: Können Promis mehr als nur berühmt sein? Für gewöhnlich sahnen sie allein für ihre Bekanntheit hohe Gagen ab. Doch wie schlagen sie sich in ganz gewöhnlichen Jobs? Ausgestrahlt werden die zwei Folgen am 8. und 15. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Der ehemalige Fußballstar Mario Basler und der quirlige Julian F. M. Stoeckel wagen den Ausflug ins echte Berufsleben: Sie müssen beim Ordnungsamt ran. Erfahrungen mit dem Amt haben die beiden bislang nur in Form von Strafzetteln auf der eigenen Windschutzscheibe gemacht. Jetzt wendet sich aber das Blatt. Die ehemaligen Falschparker tauschen die Rollen und sind ab sofort selbst auf der Jagd nach Verkehrssündern. Doch wie schlagen sie sich? Unter anderem kommt es zu einer Auseinandersetzung mit einer alkoholisierten Person. Fingerspitzengefühl und Maßnahmen zur Deeskalation sind hier besonders gefragt. Bekommt Mario Basler die Situation als prominenter Streitschlichter unter Kontrolle? Derweil hilft Marijke Amado bei der Berliner Stadtreinigung aus. Schnell wird klar: So hat sie sich den Job bei den Müllwerkern nicht vorgestellt. Sie zieht die Reißleine und streikt. Können ihr Ihre neuen Kollegen gut zureden?Die Realitystars Serkan Yavuz und Kate Merlan stellen sich einem ihrer größten Ekel: dem Gestank. Während Serkan den Stuttgarter Stadtmüll zusammenfegen und aufsammeln muss, geht es für Kate in die Kölner Kanalisation. Sie wird dabei nicht nur mit menschlichen Ausscheidungen konfrontiert, sondern kämpft auch mit ihrer Platzangst und Angst vor Dunkelheit. Es rollen bittere Tränen der Verzweiflung. Moderator und Ordnungsfanatiker Jörg Draeger versucht sich beim Ludwigsburger Ordnungsamt nützlich zu machen. Dabei merkt er schnell, dass die Fußstreife deutlich intensiver ist als nur ein netter Spaziergang durch die Innenstadt.Wie reagieren die "Normalos", wenn sie erfahren, was ein Promi im Vergleich zu ihnen verdienen kann? Eins ist klar: Die Gehaltsunterschiede sorgen für ordentlich Zünd- und Gesprächsstoff. Am Ende muss sich jeder Promi die Frage stellen: Wer ist eigentlich nützlicher? Der Promi oder die Helden des Alltags?Produziert wird das Format von der Good Times Fernsehproduktions-GmbH.Am 8. und 15. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI: "Prominent und nützlich". Nach Ausstrahlung sind die Folgen jeweils 30 Tage kostenlos bei RTL+ abrufbar.Über "Prominent und nützlich":"Prominent und nützlich" zeigt das ungebremste wahre Leben und klärt die Frage: Können Promis mehr als nur berühmt sein? Die Stars machen einen wagemutigen Ausflug ins echte Berufsleben. Sie arbeiten beim Ordnungsamt, in den Müllwerken, in der Kanalisation, oder bei der Straßenreinigung und packen mit an. Wir bewerten die Arbeit auf unserer faktenbasierten Nutzwertskala und schauen wer sich im Berufsalltag am besten schlägt. Wer ist sein Geld wert? Wer ist... prominent UND nützlich?Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100906856