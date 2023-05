KI ist in aller Munde, was nicht verwundert, ist das Potenzial der Technik doch gigantisch. Die Bank of America schätzt, dass es keine Branche gibt, die nicht von Künstlicher Intelligenz profitieren wird. Die Börse hat bereits einige KI-Gewinner ausgemacht - dieser AKTIONÄR-Tipp fliegt aber unter dem Radar.

Den vollständigen Artikel lesen ...