Heimlich still und leise knackt der DAX die 16.000er Marke an Christi Himmelfahrt, oder Vatertag. Ja, es wurde gehandelt und trotz oder gerade wegen dünner Umsätze sprang der Leitindex über die Hürde, die er seit drei Wochen umspielte. Was angetrieben hat, wie wahrscheinlich ein Staatsbankrott der USA in rund zwei Wochen wirklich ist und weshalb Amazon die Marktteilnehmer mal wieder positiv überrascht, erfahrt Ihr in diesem Börsen-Briefing. am Morgen.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen ...

