Die Cleen Energy AG lädt zur ordentlichen Hauptversammlung, und zwar am Freitag, 16. Juni 2023, um 13 Uhr in der Mostviertelhalle in 3350 Haag. Erster Tagesordnungs-Punkt ist der Bericht des Vorstands gemäß § 83 AktG über einen Verlust in der Höhe des halben Grundkapitals. § 83 AktG besagt: "Ergibt sich bei Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz oder ist anzunehmen, daß ein Verlust in der Höhe des halben Grundkapitals besteht, so hat der Vorstand unverzüglich die Hauptversammlung einzuberufen und dieser davon Anzeige zu machen."

Den vollständigen Artikel lesen ...