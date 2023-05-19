FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.05.2023 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1350 (1620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 300 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 300 (295) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2400 (1730) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 400 (370) PENCE - 'BUY' - BARCLAYS CUTS BT GROUP TARGET TO 225 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS EXPERIAN PRICE TARGET TO 2800 (2850) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 824 (816) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2450 (2310) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IQE PRICE TARGET TO 30 (40) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES ST JAMES'S PLACE TO 'OUTP.' ('SECTOR PERF.') - TARGET 1400 (1390) P. - UBS CUTS INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES TARGET TO 240 (265) P.- 'NEUTRAL'
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