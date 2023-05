In diesem Kurzportrait geht es um AFLAC, ein ganz spezielles Versicherungsunternehmen mit hohem Japan-Exposure. Die American Family Life Assurance Company ist ein US-amerikanisches Versicherungsunternehmen mit Sitz in Columbus, Georgia. Das im S&P 500 gelistete Unternehmen bietet vor allem Kranken- und Lebensversicherungen an und hat inzwischen mehr als 40 Mio. Kunden in den Vereinigten Staaten und Japan.Warren Buffett liebt Versicherungen und folgt man seiner jüngsten Einschätzung, ist Japan momentan mehr als eine Wette wert...-? Hier den Artikel weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...