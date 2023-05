Die Pilotanlage in Baden-Württemberg soll neben Strom auch verschiedene Beerensorten produzieren. Erste positive Ergebnisse gibt es derweil von einem Projekt in Österreich, dass Agri-Photovoltaik mit dem Anbau von Äpfeln kombiniert.Im Rahmen des Forschungsprojekts "Modellregion Agri-Photovoltaik für Baden-Württemberg" ist die dritte Pilotanlage bei der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) auf dem Obstversuchsgut Heuchlingen in Bad Friedrichshall in Betrieb gegangen. In der Anlage wird die Stromerzeugung mit dem Anbau von Beerenobst kombiniert. Wie das Ministerium ...

