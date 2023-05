Am 22. Mai stehen die Jahreszahlen von Ryanair, die Hauptversammlung von Kontron und der Capital Markets Day von Ford Motor auf dem Terminplan. Zoom Video Communications und J.P. Morgan Chase & Co veröffentlichen ihre Quartalszahlen. In Bezug auf die Konjunktur werden unter anderem Kernaufträge im Maschinenbau, Industrieproduktion und Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Es finden auch wichtige Veranstaltungen wie das 12. Führungstreffen Energie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...