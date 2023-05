DJ Volkswagen schließt Verkauf von russischer Tochter ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat den Verkauf seiner Anteile an der Volkswagen Group Rus LLC und ihren lokalen Tochtergesellschaften an die Art-Finance LLC abgeschlossen. Mit Registrierung der Transaktion geht das Eigentum an den Anteilen der Volkswagen Group Rus LLC und ihrer lokalen Tochtergesellschaften vom Verkäufer auf den Käufer über, so VW.

Der neue Eigentümer übernehme alle Anteile an den russischen Tochtergesellschaften. Das Geschäft wurde von den russischen Regierungsbehörden genehmigt. Die Transaktion umfasst die Produktionsstätten in Kaluga, die Importeursstruktur (Vertrieb und After-Sales-Geschäft) und die Lager- und Finanzdienstleistungsaktivitäten mit allen zugehörigen Mitarbeitern.

May 19, 2023 05:16 ET (09:16 GMT)

