Alibaba sorgt in dieser Woche wieder einmal für Schlagzeilen. Zum einen in Form von Quartalszahlen. Zum anderen will Alibaba die Cloud-Computing-Unit an die Börse bringen. Kyhan Nazemi von HeavytraderZ zeigt, welcher Trade jetzt angebracht ist. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in ...