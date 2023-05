Sonnedix will Statkraft zehn Jahre lang mit 48 Gigawattstunden Solarstrom jährlich beliefern. Dafür baut das Unternehmen zurzeit zwei Photovoltaik-Anlagen mit zusammen 34 Megawatt Leistung in der italienischen Region Latium.Im Juli 2022 haben Statkraft und Sonnedix den ersten Stromabnahmevertrag für ein italienisches Photovoltaik-Portfolio mit 22 Megawatt Leistung vereinbart. Jetzt folgte der zweite PPA der beiden Unternehmen in Italien: Sonnedix will Statkraft zehn Jahre lang mit 48 Gigawattstunden Solarstrom pro Jahr beliefern, was den beiden Unternehmen zufolge für die Versorgung von mehr als ...

