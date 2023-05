Trading-Idee der Woche: Nicht nur Autobauer - Mögliche Profiteure der Mobilitätswende

Die Mobilitätswende dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit einer der großen Trends der kommenden Jahre oder auch Jahrzehnte werden. Sie wird politisch und auch gesellschaftlich diskutiert. Zudem spielt sie eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des weltweiten Klimawandels. Zuletzt haben wir hier über die Chancen und Risiken für die Automobilfirmen berichtet. Heute betrachten wir weitere Branchen und Firmen, die ebenfalls als mögliche Profiteure gehandelt werden - oder dafür in Frage kommen könnten. Anzahl der E-Autos wird deutlich zunehmen Deutschland setzt stark auf elektrisch betriebene Fahrzeuge. Bis zum Jahr 2030 sollen hier mindestens 15 Millionen Elektroautos unterwegs sein. Aktuell sind rund eine Million reine E-Autos zugelassen. Mit Blick auf die reduzierten staatlichen Förderungen sieht der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft das Ziel als stark gefährdet an. Zudem rückt der Verband von den Planungen ab, eine Million öffentliche Ladepunkte für Elektroautos zu schaffen. Stattdessen will man die Ladeleistung der installierten Säulen als neuen Richtwert heranziehen. Hier hat es zuletzt enorme Verbesserungen gegeben.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Onlinebroker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.