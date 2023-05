Bonn (ots) -"Heute haben Menschen Angst, in Krankenhäuser zu gehen, weil sie sagen, da gibt es vielleicht Krankenhauskeime oder sie sagen, da ist sowieso keine Pflege, die sich um mich kümmert", so Prof. Jochen A. Werner, Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen.Gleichwohl werde im Krankenhaus "sehr gute Medizin" gemacht, sagt Prof. Jochen A. Werner, weiter."Gallenwegschirurgie, Herzchirurgie und alle möglichen Behandlungsverfahren auf einem sehr hohen Niveau. Aber darüber berichtet kein Patient." Stattdessen werde nur über kalte Krankenhausflure, unfreundliche Behandlung und falsches Essen gesprochen. "Dieses ganze Drumherum ist doch alles andere als positiv." Werner setzt auf Digitalisierung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, um die Prozesse im Krankenhaus zu optimieren. Eine Gebühr für die Notaufnahme lehnt er entschieden ab: "Ich halte nichts davon, dass Patienten, denen es nicht gut geht, dafür extra eine Gebühr bezahlen sollen."In der Sendung "phoenix persönlich" am 19.05.2023 spricht Jörg Thadeusz ab 18.00 Uhr mit Prof. Jochen A. Werner über seine Motivation, Arzt zu werden, den Zustand der Krankenhäuser und das Zusammenwirken von Mensch und Maschine in der Medizin.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5512926