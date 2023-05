Siemens bricht Rekorde und hebt eigene Prognose erneut an

Werbung







Siemens veröffentlichte am 17. Mai die Zahlen für das zweite Quartal und hob aufgrund beeindruckender Finanzkennzahlen in den Sparten Digital Industries und Smart Infrastructure den Ausblick erneut an.



Wie auch im letzten Jahr konnte Siemens seine starke Wachstumsdynamik auch in diesem Jahr fortsetzen. Bei der Analyse der Finanzkennzahlen stechen vor allem die Margensteigerungen und Allzeithochs bei den Ergebnissen von Digital Industries und Smart Infrastructure ins Auge. Beide dieser Sparten konnten ihr höchstes Quartalsergebnis vorweisen. Auch die Auftragseingänge verzeichneten im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Zuwachs von 2,4 Milliarden auf 19,4 Milliarden Euro. Zudem konnte der Gewinn nach Steuern mit 3,6 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal fast verdreifacht werden. Auch in der Zukunft scheint Siemens von steigenden Geschäftszahlen auszugehen. Demnach wurde der Ausblick für das Umsatzerlöswachstum sowie das Ergebnis je Aktie vor PPA-Effekten erneut angehoben. Nicht nur die Finanzkennzahlen im Quartalsbericht, sondern auch die Aktie selbst konnte in den vergangenen fünf Tagen einen Anstieg von 6,2% verzeichnen.









Quelle: HSBC