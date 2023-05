An der Börse gibt es fast so viele Weisheiten wie Handelstage im Jahr. Das einfach börse-Team greift daher in der Juni-Ausgabe sieben dieser Regel auf und stellt sie im Detail vor. Zwei von ihnen beleuchtet der AKTIONÄR-Redakteur Benjamin Heimlich in der 79. Folge des einfach börse-Podcasts und gibt darüber hinaus einen ersten kleinen Einblick ins Heft.einfach börse hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im Podcast besprochenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...