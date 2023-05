Nel ASA verpasste es in den letzten Handelstagen, eine wichtige Weichenstellung zu erzwingen und ein neues Kapitel der Erholung einzuläuten. Ein Widerstand entpuppte sich als erwartet harte Nuss. Wenn man so will, blieb die Tür zu. Verpasste Chancen auf der Oberseite gab es für Plug Power in den letzten Monaten zuhauf. Die Aktie legte eine eindrucksvolle Korrekturbewegung auf das Börsenparkett. Erholungsversuche erlangten keine Relevanz. Nun versucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...