Anlässlich des Todes des österreichischen Schauspielers Helmut Berger ändert 3sat das Programm und zeigt am Samstag, 20. Mai 2023, um 23.40 Uhr den sehr persönlichen Dokumentarfilm "Helmut Berger, meine Mutter und ich" (Deutschland 2018) von Valeska Peters. Der Film ist ab sofort bis Montag, 19. Juni 2023, in der 3sat-Mediathek abrufbar. Und um 19.20 Uhr widmet sich das 3sat-Magazin "Kulturzeit" in einem Beitrag der Schauspielerlegende.Was macht eigentlich Helmut Berger - laut "Vogue" einst der schönste Mann der Welt? Diese Frage stellt sich eine resolute Dame aus Niedersachsen und reaktiviert die Diva aus Österreich. Die gute Fee lebt in Niedersachsen und ist die Mutter der Filmemacherin Valesca Peters. Als Filmfreak und einstige Bewunderin des Schauspielers lädt sie den alten Mann in ihr Reethaus ein. Sie hält ihn so gut es geht vom Alkohol fern und lässt ihn medizinisch betreuen - von der Fußpflege bis zur Psychotherapie. Sie nimmt ihn in ihre Familie auf und gibt der kapriziösen Diva für eine Zeit Halt und Orientierung. Bergers Genesung geht Hand in Hand mit dem Filmporträt über ihn, für das ihn Valesca Peters mit der Kamera begleitet. Als "schönster Mann der Welt" war er der erste Pin-up-Boy in einer Zeit, als Männer das noch nicht sein durften: Helmut Berger stand für Eleganz, Nonchalance und Dekadenz. Doch offenbar kann der Ex-Star auch anders sein: In der warmherzigen Atmosphäre der Familie fühlt Berger sich sichtlich wohl und öffnet sich. Und auch wenn das schöne Idyll am Ende im Streit zerbricht, Helmut Berger ist im öffentlichen Leben zurück und bekommt 2018 ein Engagement an der Freien Volksbühne in Berlin. Noch einmal "all lights on me", wie er zufrieden kommentiert.Helmut Berger war ein Ausnahmetalent, er spielte unter anderen mit Romy Schneider, Elizabeth Taylor und Henry Fonda. Er starb gestern im Alter von 78 Jahren in seiner Wohnung in Salzburg.