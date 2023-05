© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Eine Rezession in den USA sei so gut wie sicher, da das Wachstum an Schwung verliere, so JPMorgan. Wann die Strategen mit den ersten Zinssenkungen der US-Notenbank rechnen!

"Der Markt hat Recht, wenn er mit Zinssenkungen rechnet", zitiert Bloomberg Seamus Mac Gorain, Leiter des Bereichs Global Rates in London. "Die Inflation ist zu hoch und es wird eine Rezession brauchen, um sie zu senken." Der Marktstratege fügte hinzu, dass die Probleme der US-Banken "eine Rezession nur wahrscheinlicher gemacht haben".

Mac Gorain stellt sich damit auf die Seite von Swap-Händlern, die einen Kurswechsel der Fed bereits im September prognostizieren, um der wirtschaftlichen Wachstumsverlangsamung entgegenzuwirken. Auch der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones ist der Ansicht, dass die US-Notenbank mit ihrer Zinskampagne am Ende angekommen sei. "Ich glaube definitiv, dass sie fertig sind", sagte Jones am Montag in der CNBC-Sendung "Squawk Box".

Die US-Zentralbank hat sich bisher jedoch wiederholt gegen diese Prognose gewehrt. Solche Swap-Wetten könnten also nach hinten losgehen, wenn die Fed-Beamten eine restriktive Haltung beibehalten, um die Inflation zu dämpfen.

Goldman Sachs und Barclays vertreten derweil das andere Lager und gehen davon aus, dass die Fed die Zinssätze in diesem Jahr weniger aggressiv senken werde, als von den Märkten erwartet.

JPMorgan bevorzugt Staatsanleihen als ultimative Absicherung gegen eine Konjunkturabschwächung: "Treasuries sind nach wie vor der beste Markt." Laut Gorain seien auch andere Märkte attraktiver geworden, darunter langfristige Terminzinsen in Europa.

"Der eigentliche Punkt, an dem man sich engagieren sollte, wird sein, wenn man klare Anzeichen für eine Inflationswende an diesen Märkten sieht, was vielleicht erst etwas später im Sommer der Fall sein wird", so der Stratege.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion