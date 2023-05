Wissenschaftler haben die NREL-Software "Homer" verwendet, um die Degradation von Solarmodulen zu berechnen, die in zwei seit 2003 in Deutschland betriebenen Photovoltaik-Dachanlagen eingesetzt werden. Ihre Berechnungen konzentrierten sich auf die Produktivität der Systeme.von pv magazine International Wissenschaftler der Polnischen Akademie der Wissenschaften haben Photovoltaik-Anlagen untersucht, die älter als 15 Jahre sind, und einen Rückgang der Energieproduktivität zwischen 1,9 und 2,9 Prozent über einen Zeitraum von 16 Jahren festgestellt. Sie führten ihre Tests an zwei Photovoltaik-Dachanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...